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  4. Александра Олейникова – Александра Эала. Прогноз и анонс на матч US Open
US Open
03 сентября 2026, 14:05 |
103
0

Александра Олейникова – Александра Эала. Прогноз и анонс на матч US Open

Поединок 1/32 финала состоится 3 сентября и начнется в 20:00 по Киеву

03 сентября 2026, 14:05 |
103
0
Александра Олейникова – Александра Эала. Прогноз и анонс на матч US Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Александра Олейникова
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3 сентября во втором раунде Открытого чемпионата США между собой сыграют Александра Олейникова (WTA 46) – Александра Эала (WTA 18).

Встреча 1/32 финала начнется не ранее 20:00 по Киеву.

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Александра Олейникова

Украинская теннисистка проводит хороший сезон и уже привыкает к топовым турнирам. На нынешнем US Open Олейникова дебютировала в основной сетке. В первом круге спортсменка играла против звезды американского студенческого тенниса Риз Брантмайер – 6:4, 6:4.

Из слабостей украинки надо отметить не лучшую игру на харде, где Олейникова одержала 6 побед в 11 встречах. Основной показатель прогресса заключается в рейтинге, спортсменка поднялась на 50 позиций с начала года.

Украинка часто непредсказуема на корте, к ее стилю игры надо привыкнуть.

Александра Эала

Теннисистка с Филиппин выдает хороший сезон, она смогла выиграть турнир WTA 125 в Бирмингеме и солидный турнир WTA 500 в Вашингтоне. С начала года Эала поднялась в рейтинге на 35 мест, что позволило попасть в топ-20

В первом круге спортсменка уверенно одолела американку Мери Стояну – 6:1, 6:2. Хоть теннисистка хорошо известна и показывает игру высокого уровня, ей только 21 год, поэтому еще есть время для прогресса.

Эала находится в хорошей форме, по результатам видно, что именно хард ее коронное покрытие, на котором в текущем сезоне она одержала 23 победы в 33 матчах. От филиппинской теннисистки можно ждать сильного выступления.

Личные встречи

Теннисистки пересекались в этом году, встреча состоялась в этом сезоне, на грунтовом турнире в Страсбурге, тогда в тяжелой борьбе Олейникова одержала победу – 3:6, 7:5, 6:3.

Прогноз

Букмекеры не сомневаются в победе филиппинской теннисистки, Эала действительно выглядит лучше на харде, но Олейникова умеет оказать сопротивление.

Я думаю, что борьба может быть интересной, а матч не получится коротким. Рискну сделать здесь ставку на тотал больше 17,5 геймов за солидный коэффициент 1,81.

Прогноз Sport.ua
Александра Олейникова
03.09.2026 -
20:00
Александра Эала
Тотал больше 17.5 1.81 Сделать ставку Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Расписание матчей украинок на US Open 2026 на 3 сентября
Александра Олейникова Александра Эала US Open 2026 прогнозы прогнозы на теннис
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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