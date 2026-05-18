Олейникова с камбеком одолела Эалу и вышла во 2-й круг WTA 500 в Страсбурге

Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 66) пробилась в 1/8 финала грунтового турнира WTA 500 в Страсбурге, Франция.

В первом раунде основной сетки украинка в трех сетах переиграла представительницу Филлипин Александру Эалу (WTA 38) за 2 часа и 54 минуты.

WTA 500 Страсбург. Грунт, 1/16 финала

Александра Эала (Филлипины) – Александра Олейникова (Украина) [Q] – 6:3, 5:7, 3:6

Это было первое очное противостояние соперниц.

Александра одержала третью победу в матчах против теннисисток из топ-50 рейтинга WTA (три поражения).

Олейникова во второй раз в карьере выступает в основной сетке соревнований категории WTA 500. В апреле она проиграла стартовый матч на пятисотнике в Чарльстоне.

В 1/8 финала Страсбурга Александра поборется с победительницей поединка Мария Боузкова (Чехия, WTA 27) – Катерина Синякова (Чехия, WTA 36).

Александра на этом турнире стартовала с квалификации, где выбила Ксению Ефремову и Юлию Путинцеву.

