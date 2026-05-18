Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Олейникова с камбеком одолела Эалу и вышла во 2-й круг WTA 500 в Страсбурге
18 мая 2026, 18:27 | Обновлено 18 мая 2026, 19:06
Олейникова с камбеком одолела Эалу и вышла во 2-й круг WTA 500 в Страсбурге

Украинка в трех сетах переиграла Александру Эалу в матче 1/16 финала пятисотника

Getty Images/Global Images Ukraine. Александра Олейникова

Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 66) пробилась в 1/8 финала грунтового турнира WTA 500 в Страсбурге, Франция.

В первом раунде основной сетки украинка в трех сетах переиграла представительницу Филлипин Александру Эалу (WTA 38) за 2 часа и 54 минуты.

WTA 500 Страсбург. Грунт, 1/16 финала

Александра Эала (Филлипины) – Александра Олейникова (Украина) [Q] – 6:3, 5:7, 3:6

Это было первое очное противостояние соперниц.

Александра одержала третью победу в матчах против теннисисток из топ-50 рейтинга WTA (три поражения).

Олейникова во второй раз в карьере выступает в основной сетке соревнований категории WTA 500. В апреле она проиграла стартовый матч на пятисотнике в Чарльстоне.

В 1/8 финала Страсбурга Александра поборется с победительницей поединка Мария Боузкова (Чехия, WTA 27) – Катерина Синякова (Чехия, WTA 36).

Александра на этом турнире стартовала с квалификации, где выбила Ксению Ефремову и Юлию Путинцеву.

Молодчинка віддала всю силу волі,але перемогла!Справжня українка!
Ответить
+10
Приємно, що у нас росте така тенісистка! Молодець!!!
Ответить
+9
На силі волі!
Ответить
+8
Супер Сашуня, супер красуня!♥️🇺🇦
Ответить
+6
Ай молодець!
Ответить
+6
Словом, це був такий хитрий план. Щоб Еала не вийшла на третю партію свіженькою, відпочивши в другій, Олександра навмисне підпустила філіпінку до себе. Та, побачивши оманливий промінчик надії, виклалась на повну, надзусиллями зрівняла рахунок - і в третьому сеті в молодої скінчився бензин.
Сашуня гросмейстер))
Ответить
+2
Показать Скрыть 3 ответа
Віддача Сашка зашкалює, молодчинка.
Ответить
+2
