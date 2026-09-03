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  4. Марта Костюк – Слоан Стивенс. Выбила чемпионку USO-2017. Видеообзор матча
US Open
03 сентября 2026, 09:29 | Обновлено 03 сентября 2026, 09:34
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Марта Костюк – Слоан Стивенс. Выбила чемпионку USO-2017. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча 1/32 финала Открытого чемпионата США 2026

03 сентября 2026, 09:29 | Обновлено 03 сентября 2026, 09:34
90
0
Марта Костюк – Слоан Стивенс. Выбила чемпионку USO-2017. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк
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2 сентября украинская теннисистка Марта Костюк переиграла Слоан Стивенс в матче 1/32 финала Открытого чемпионата США 2026.

Костюк одержала победу в двух сетах со счетом 6:1, 7:5. Во второй партии Марта отыграла сетбол на своей подаче в 10-м гейме.

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Костюк провела второе очное противостояние против Стивенс и во второй раз одолела американку, которая становилась чемпионкой мейджора в Нью-Йорке в 2017 году.

В третьем круге US Open Марта поборется против «нейтральной» Екатерины Александровой.

US Open 2026. 1/32 финала

Марта Костюк (Украина) [11] – Слоан Стивенс (США) [WC] – 6:1, 7:5

Видеообзор матча

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Марта Костюк Слоан Стивенс US Open 2026 теннисные видеообзоры видео
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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