Марта Костюк – Слоан Стивенс. Выбила чемпионку USO-2017. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор матча 1/32 финала Открытого чемпионата США 2026
2 сентября украинская теннисистка Марта Костюк переиграла Слоан Стивенс в матче 1/32 финала Открытого чемпионата США 2026.
Костюк одержала победу в двух сетах со счетом 6:1, 7:5. Во второй партии Марта отыграла сетбол на своей подаче в 10-м гейме.
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Костюк провела второе очное противостояние против Стивенс и во второй раз одолела американку, которая становилась чемпионкой мейджора в Нью-Йорке в 2017 году.
В третьем круге US Open Марта поборется против «нейтральной» Екатерины Александровой.
US Open 2026. 1/32 финала
Марта Костюк (Украина) [11] – Слоан Стивенс (США) [WC] – 6:1, 7:5
Видеообзор матча
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