Гауфф после трофея в Цинциннати стартовала на USO, выиграв 7-й матч подряд
Одна из фавориток и претенденток на первое место в рейтинге разобралась с Зейнеп Сонмез
Четвертая ракетка мира Коко Гауфф (США) успешно стартовала на Открытом чемпионате США 2026.
В первом раунде американка в двух сетах одолела Зейнеп Сонмез (Турция, WTA 53) за 1 час и 23 минуты.
US Open 2026. 1/64 финала
Зейнеп Сонмез (Турция) – Коко Гауфф (США) [4] – 3:6, 4:6
Это было первое очное противостояние соперниц.
Гауфф одержала 7-ю победу подряд. Перед стартом US Open она завоевала трофей турнира WTA 1000 в Цинциннати. За эти 7 поединков Коко ни разу не отдала сет.
В 2026 году на счету Коко уже 41 выигранный матч. Ее следующей оппоненткой будет победительница поединка Дарья Касаткина – Паула Бадоса.
Гауфф в девятый раз выступает на американском мейджоре. В 2023 году она стала чемпионкой US Open.
Коко считается одной из главных претенденток на трофей. По итогам слэма она может возглавить рейтинг WTA, если выиграет титул, а Елена Рыбакина не дойдет до полуфинала.
Видеообзор матча
Фото с матча
Инфографика
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Мария Саккари в трех сетах вырвала победу у Робин Монтгомери в 1-м раунде мейджора
Тайсон в очередной раз высказался о Джошуа