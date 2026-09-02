Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Гауфф после трофея в Цинциннати стартовала на USO, выиграв 7-й матч подряд
US Open
02 сентября 2026, 05:03 |
84
0

Гауфф после трофея в Цинциннати стартовала на USO, выиграв 7-й матч подряд

Одна из фавориток и претенденток на первое место в рейтинге разобралась с Зейнеп Сонмез

02 сентября 2026, 05:03 |
84
0
Гауфф после трофея в Цинциннати стартовала на USO, выиграв 7-й матч подряд
Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гауфф
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Четвертая ракетка мира Коко Гауфф (США) успешно стартовала на Открытом чемпионате США 2026.

В первом раунде американка в двух сетах одолела Зейнеп Сонмез (Турция, WTA 53) за 1 час и 23 минуты.

US Open 2026. 1/64 финала

Зейнеп Сонмез (Турция) – Коко Гауфф (США) [4] – 3:6, 4:6

Это было первое очное противостояние соперниц.

Гауфф одержала 7-ю победу подряд. Перед стартом US Open она завоевала трофей турнира WTA 1000 в Цинциннати. За эти 7 поединков Коко ни разу не отдала сет.

В 2026 году на счету Коко уже 41 выигранный матч. Ее следующей оппоненткой будет победительница поединка Дарья Касаткина – Паула Бадоса.

Гауфф в девятый раз выступает на американском мейджоре. В 2023 году она стала чемпионкой US Open.

Коко считается одной из главных претенденток на трофей. По итогам слэма она может возглавить рейтинг WTA, если выиграет титул, а Елена Рыбакина не дойдет до полуфинала.

Видеообзор матча

Фото с матча

Инфографика

По теме:
Филиппинская доминация. Определена соперница Олейниковой в 1/32 финала USO
Монфис стал самым возрастным игроком с 1992, который выиграл матч на USO
Александра Олейникова – Риз Брантмайер. Первая победа на USO. Видеообзор
Коко Гауфф US Open 2026 Зейнеп Сонмез
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Отыграла сет и два брейка. Определена соперница Стародубцевой в R2 US Open
Теннис | 02 сентября 2026, 01:07 0
Отыграла сет и два брейка. Определена соперница Стародубцевой в R2 US Open
Отыграла сет и два брейка. Определена соперница Стародубцевой в R2 US Open

Мария Саккари в трех сетах вырвала победу у Робин Монтгомери в 1-м раунде мейджора

Тайсон ФЬЮРИ: «Ты дешёвый наркоторговец, чертов идиот»
Бокс | 01 сентября 2026, 06:08 10
Тайсон ФЬЮРИ: «Ты дешёвый наркоторговец, чертов идиот»
Тайсон ФЬЮРИ: «Ты дешёвый наркоторговец, чертов идиот»

Тайсон в очередной раз высказался о Джошуа

Суркис принял решение по тренеру Динамо после поражения от Буковины
Футбол | 01.09.2026, 08:02
Суркис принял решение по тренеру Динамо после поражения от Буковины
Суркис принял решение по тренеру Динамо после поражения от Буковины
Каталонский клуб предложил Гуцуляку 600 тысяч евро. Известно решение
Футбол | 01.09.2026, 10:51
Каталонский клуб предложил Гуцуляку 600 тысяч евро. Известно решение
Каталонский клуб предложил Гуцуляку 600 тысяч евро. Известно решение
Шовковский поддержал Вячеслава Суркиса после провального матча с Буковиной
Футбол | 01.09.2026, 21:55
Шовковский поддержал Вячеслава Суркиса после провального матча с Буковиной
Шовковский поддержал Вячеслава Суркиса после провального матча с Буковиной
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Ярмоленко выступил с заявлением после поражения Динамо от Буковины
Ярмоленко выступил с заявлением после поражения Динамо от Буковины
01.09.2026, 07:45 24
Футбол
«Фанаты этого не понимают». Романо раскрыл детали перехода Мудрика
«Фанаты этого не понимают». Романо раскрыл детали перехода Мудрика
01.09.2026, 14:32 9
Футбол
Усик определился с финальным соперником. Известны дата и место
Усик определился с финальным соперником. Известны дата и место
01.09.2026, 08:11 13
Бокс
Моуриньо разочаровался в игроке Реала и исключил его из состава
Моуриньо разочаровался в игроке Реала и исключил его из состава
31.08.2026, 01:32 1
Футбол
Ротань объяснил победу над Шахтером и замену Бущана
Ротань объяснил победу над Шахтером и замену Бущана
31.08.2026, 07:25 4
Футбол
Итаума вышел на связь и объяснил поражение от Хрговича
Итаума вышел на связь и объяснил поражение от Хрговича
31.08.2026, 12:21 36
Бокс
Президент Трабзонспора выступил с заявлением о Малиновском после удаления
Президент Трабзонспора выступил с заявлением о Малиновском после удаления
31.08.2026, 06:32 6
Футбол
Владимир КЛИЧКО: «Это мой соперник. Он невероятно силен»
Владимир КЛИЧКО: «Это мой соперник. Он невероятно силен»
01.09.2026, 06:38
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем