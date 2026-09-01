Юлия Стародубцева – Элла Зайдель. Прогноз на матч 1/64 финала US Open 2026

1 сентября в первом круге Открытого чемпионата США сойдутся Юлия Стародубцева (WTA 58) и Элла Зайдель (WTA 123).

Начало встречи запланировано на 18:00 по киевскому времени.

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Юлия Стародубцева

Для украинки сезон складывается непросто, она играет с переменным успехом, хотя прогресс в рейтинге приятный, так как удалось подняться на 55 позиций. Перед американским мейджором Стародубцева неплохо отыграла в мексиканском Монтеррее, где дошла до четвертьфинала и уступила опытной Элизе Мертенс.

Упомянутый турнир стал крайне важен в психологическом плане, ведь удалось прервать серию из шести поражений. Если говорить о харде, теннисистка выиграла ровно половину своих встреч, а именно 13 из 26. Стародубцева третий раз кряду стартует в основной сетке US Open, во второй круг она еще не пробивалась. Потенциально украинка может выйти на победительницу пары Саккари – Монтгомери.

Элла Зайдель

Немецкая теннисистка уже четыре года в Туре, но при этом ей 21 год, так что еще есть время прогрессировать. Текущий сезон складывается для спортсменки неудачно, она потеряла 37 позиций в рейтинге, из-за чего вылетела из топ-100. Из успешных турниров можно вспомнить разве что Загреб, там удалось дойти до финала, но это WTT, уровень соперниц ниже.

Текущая форма Зайдель вызывает немало вопросов, она проиграла 9 из 11 последних встреч, а на харде у нее 9 побед в 25 матчах. Спортсменка играла в основной сетке всех мейджоров, кроме US Open, так что здесь ее ждет дебют. Ранее она никогда не проходила дальше первого круга на GS.

Личные встречи

Спортсменки играли между собой только раз, матч состоялся в четвертьфинале турнира WTT в Португалии, тогда украинка одержала уверенную победу в двух партиях – 6:3, 6:1.

Прогноз

В предстоящем матче Стародубцева котируется фаворитом, она выше в рейтинге, да и должно быть психологическое преимущество за счет победы в очном противостоянии.

Я жду увлекательного матча, в котором украинка должна быть ближе к успеху. Возможно, будет немало волнения, но я поставлю на успех фаворита с форой -3,5 гейма за 1,72.