Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Юлия Стародубцева – Элла Зайдель. Прогноз на матч 1/64 финала US Open 2026
US Open
01 сентября 2026, 13:55 |
287
1

Юлия Стародубцева – Элла Зайдель. Прогноз на матч 1/64 финала US Open 2026

Поединок 1-го раунда мейджора состоится 1 сентября не ранее 18:00 по Киеву

01 сентября 2026, 13:55 |
287
1 Comments
Юлия Стародубцева – Элла Зайдель. Прогноз на матч 1/64 финала US Open 2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

1 сентября в первом круге Открытого чемпионата США сойдутся Юлия Стародубцева (WTA 58) и Элла Зайдель (WTA 123).

Начало встречи запланировано на 18:00 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером BETKING анонсирует предстоящий поединок!

Юлия Стародубцева

Для украинки сезон складывается непросто, она играет с переменным успехом, хотя прогресс в рейтинге приятный, так как удалось подняться на 55 позиций. Перед американским мейджором Стародубцева неплохо отыграла в мексиканском Монтеррее, где дошла до четвертьфинала и уступила опытной Элизе Мертенс.

Упомянутый турнир стал крайне важен в психологическом плане, ведь удалось прервать серию из шести поражений. Если говорить о харде, теннисистка выиграла ровно половину своих встреч, а именно 13 из 26. Стародубцева третий раз кряду стартует в основной сетке US Open, во второй круг она еще не пробивалась. Потенциально украинка может выйти на победительницу пары Саккари – Монтгомери.

Элла Зайдель

Немецкая теннисистка уже четыре года в Туре, но при этом ей 21 год, так что еще есть время прогрессировать. Текущий сезон складывается для спортсменки неудачно, она потеряла 37 позиций в рейтинге, из-за чего вылетела из топ-100. Из успешных турниров можно вспомнить разве что Загреб, там удалось дойти до финала, но это WTT, уровень соперниц ниже.

Текущая форма Зайдель вызывает немало вопросов, она проиграла 9 из 11 последних встреч, а на харде у нее 9 побед в 25 матчах. Спортсменка играла в основной сетке всех мейджоров, кроме US Open, так что здесь ее ждет дебют. Ранее она никогда не проходила дальше первого круга на GS.

Личные встречи

Спортсменки играли между собой только раз, матч состоялся в четвертьфинале турнира WTT в Португалии, тогда украинка одержала уверенную победу в двух партиях – 6:3, 6:1.

Прогноз

В предстоящем матче Стародубцева котируется фаворитом, она выше в рейтинге, да и должно быть психологическое преимущество за счет победы в очном противостоянии.

Я жду увлекательного матча, в котором украинка должна быть ближе к успеху. Возможно, будет немало волнения, но я поставлю на успех фаворита с форой -3,5 гейма за 1,72.

Прогноз Sport.ua
Юлия Стародубцева
01.09.2026 -
18:00
Элла Зайдель
Фора Стародубцевой (-3.5) 1.72 Сделать ставку Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
28 побед подряд: Свентек повторила невероятное достижение Серены Уильямс
Александра Олейникова – Риз Брантмайер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Александра Олейникова – Риз Брантмайер. Прогноз на матч 1/64 финала US Open
Юлия Стародубцева Элла Зайдель US Open 2026 прогнозы прогнозы на теннис
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. US Open: фантастический поинт в исполнении Алькараса
Теннис | 01 сентября 2026, 00:51 1
ВИДЕО. US Open: фантастический поинт в исполнении Алькараса
ВИДЕО. US Open: фантастический поинт в исполнении Алькараса

Карлос выиграл стартовый матч на американском мейджоре

Ярмоленко выступил с заявлением после поражения Динамо от Буковины
Футбол | 01 сентября 2026, 07:45 18
Ярмоленко выступил с заявлением после поражения Динамо от Буковины
Ярмоленко выступил с заявлением после поражения Динамо от Буковины

Легенда клуба извинился перед болельщиками

Владимир КЛИЧКО: «Это мой соперник. Он невероятно силен»
Бокс | 01.09.2026, 06:38
Владимир КЛИЧКО: «Это мой соперник. Он невероятно силен»
Владимир КЛИЧКО: «Это мой соперник. Он невероятно силен»
Усик определился с финальным соперником. Известны дата и место
Бокс | 01.09.2026, 08:11
Усик определился с финальным соперником. Известны дата и место
Усик определился с финальным соперником. Известны дата и место
Суркис предупредил Костюка и поставил условие
Футбол | 01.09.2026, 06:45
Суркис предупредил Костюка и поставил условие
Суркис предупредил Костюка и поставил условие
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Сподіваюсь Юля покаже, що вона вміє не тільки під російські пісні рухатись, а й на корті гарна і вправна)
Ответить
0
Популярные новости
Экс-арбитр ФИФА разнес судейство в матче Буковина – Динамо
Экс-арбитр ФИФА разнес судейство в матче Буковина – Динамо
31.08.2026, 23:34 21
Футбол
Мудрик определился, где продолжит свою карьеру
Мудрик определился, где продолжит свою карьеру
30.08.2026, 08:12 19
Футбол
Суркис принял радикальное решение после фиаско Динамо от Буковины
Суркис принял радикальное решение после фиаско Динамо от Буковины
01.09.2026, 07:15 31
Футбол
Итаума вышел на связь и объяснил поражение от Хрговича
Итаума вышел на связь и объяснил поражение от Хрговича
31.08.2026, 12:21 35
Бокс
Президент Трабзонспора выступил с заявлением о Малиновском после удаления
Президент Трабзонспора выступил с заявлением о Малиновском после удаления
31.08.2026, 06:32 6
Футбол
Магучих взяла 2,00 м и заняла второе место в Германии, Левченко – 5-я
Магучих взяла 2,00 м и заняла второе место в Германии, Левченко – 5-я
30.08.2026, 18:07 22
Другие виды
ВИДЕО. Как Хргович досрочно финишировал Итауму и завоевал титул IBF
ВИДЕО. Как Хргович досрочно финишировал Итауму и завоевал титул IBF
30.08.2026, 10:05 4
Бокс
Хргович победил Итауму. Сенсация в 9-м раунде!
Хргович победил Итауму. Сенсация в 9-м раунде!
30.08.2026, 13:57 18
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем