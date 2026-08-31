Дарья Снигур – Диана Шнайдер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

31 августа украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 45) начнет выступления на Открытом чемпионате США 2026.

В первом раунде украинка сыграет против «нейтральной» 16-й ракетки мира Дианы Шнайдер. Поединок начнется третьим запуском на корте №7 после игры Вукич – Сакамото. Ориентировочное время начала поединка – 20:30 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет первое очное противостояние соперниц.

Победительница поединка во втором круге поборется с Каролиной Плишковой (Чехия, WTA 57).

Видеоплеер матча будет добавлен позже...

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА