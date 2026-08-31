Дарья Снигур – Диана Шнайдер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/64 финала US Open 2026
31 августа украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 45) начнет выступления на Открытом чемпионате США 2026.
В первом раунде украинка сыграет против «нейтральной» 16-й ракетки мира Дианы Шнайдер. Поединок начнется третьим запуском на корте №7 после игры Вукич – Сакамото. Ориентировочное время начала поединка – 20:30 по Киеву.
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Это будет первое очное противостояние соперниц.
Победительница поединка во втором круге поборется с Каролиной Плишковой (Чехия, WTA 57).
Видеоплеер матча будет добавлен позже...
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Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024Сделать ставку Зробити ставку
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