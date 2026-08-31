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US Open
31 августа 2026, 13:17 | Обновлено 31 августа 2026, 13:33
321
0

Дарья Снигур – Диана Шнайдер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/64 финала US Open 2026

31 августа 2026, 13:17 | Обновлено 31 августа 2026, 13:33
321
0
Дарья Снигур – Диана Шнайдер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур
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31 августа украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 45) начнет выступления на Открытом чемпионате США 2026.

В первом раунде украинка сыграет против «нейтральной» 16-й ракетки мира Дианы Шнайдер. Поединок начнется третьим запуском на корте №7 после игры Вукич – Сакамото. Ориентировочное время начала поединка – 20:30 по Киеву.

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Это будет первое очное противостояние соперниц.

Победительница поединка во втором круге поборется с Каролиной Плишковой (Чехия, WTA 57).

Видеоплеер матча будет добавлен позже...

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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