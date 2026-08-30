Свитолина и Костюк. Как выглядит гонка на Итоговый турнир перед US Open

Продолжается гонка на Итоговый турнир WTA 2026 – 30 августа стартует Открытый чемпионат США, последний турнир Grand Slam в этом сезоне.

Борьбу за выход на WTA Finals продолжают две украинские теннисистки – Элина Свитолина и Марта Костюк.

Свитолина с 4689 очками занимает шестое место. Костюк с 3620 баллами располагается на девятой строчке.

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На Итоговом турнире WTA сыграют 8 лучших теннисисток сезона. Семь девушек выйдут на Итоговый по рейтингу сезона, а восьмое место получит теннисистка, которая не попала в топ-7, но выиграла трофей Grand Slam.

Традиционно, чемпионки мейджоров попадают в первую семерку, поэтому восьмое место отдается восьмой лучшей теннисистке сезона, как и прописано в правилах квалификации.

Де-юре, путевку на WTA Finals уже получили три чемпионки Grand Slam этого года – Елена Рыбакина (Australian Open), Мирра Андреева (Ролан Гаррос) и Линда Носкова (Уимблдон).

Учитывая правило попадание чемпионок на Итоговый, ситуация с возможной квалификацией Костюк выглядит интересной – Марте не хватит занять восьмое место, обойдя Носкову, которая сейчас располагается на восьмом месте с 3814 очками. Костюк устроит восьмая позиция в том случае, если Линда будет находиться выше.

В 2025 году порог квалификации на Итоговый турнир был 4325 очков – столько набрала Жасмин Паолини, восьмая лучшая теннисистка прошлого сезона.

US Open фактически последний большой турнир, где будут играть все топы и претендентки на попадание на WTA Finals. После финальной части Кубка Билли Джин Кинг (22–27 сентября) пройдут два турнир категории WTA 1000 – в Пекине и Ухане. После тысячников теннисистки смогут добрать очки на пятисотниках в Нинбо и Токио (середина – конец октября).

Итоговый турнир WTA 2026 пройдет с 8 по 15 ноября на хардовых кортах Индиан-Уэллс, штат Калифорния, США.

Гонка на Итоговый турнир WTA 2026 (топ-10)