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  4. Свитолина и Костюк. Как выглядит гонка на Итоговый турнир перед US Open
WTA
30 августа 2026, 17:50 |
1733
0

Свитолина и Костюк. Как выглядит гонка на Итоговый турнир перед US Open

Элина занимает шестое место с 4689 очками, Марта – девятое с 3620 баллами

30 августа 2026, 17:50 |
1733
0
Свитолина и Костюк. Как выглядит гонка на Итоговый турнир перед US Open
Элина Свитолина и Марта Костюк
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Продолжается гонка на Итоговый турнир WTA 2026 – 30 августа стартует Открытый чемпионат США, последний турнир Grand Slam в этом сезоне.

Борьбу за выход на WTA Finals продолжают две украинские теннисистки – Элина Свитолина и Марта Костюк.

Свитолина с 4689 очками занимает шестое место. Костюк с 3620 баллами располагается на девятой строчке.

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На Итоговом турнире WTA сыграют 8 лучших теннисисток сезона. Семь девушек выйдут на Итоговый по рейтингу сезона, а восьмое место получит теннисистка, которая не попала в топ-7, но выиграла трофей Grand Slam.

Традиционно, чемпионки мейджоров попадают в первую семерку, поэтому восьмое место отдается восьмой лучшей теннисистке сезона, как и прописано в правилах квалификации.

Де-юре, путевку на WTA Finals уже получили три чемпионки Grand Slam этого года – Елена Рыбакина (Australian Open), Мирра Андреева (Ролан Гаррос) и Линда Носкова (Уимблдон).

Учитывая правило попадание чемпионок на Итоговый, ситуация с возможной квалификацией Костюк выглядит интересной – Марте не хватит занять восьмое место, обойдя Носкову, которая сейчас располагается на восьмом месте с 3814 очками. Костюк устроит восьмая позиция в том случае, если Линда будет находиться выше.

В 2025 году порог квалификации на Итоговый турнир был 4325 очков – столько набрала Жасмин Паолини, восьмая лучшая теннисистка прошлого сезона.

US Open фактически последний большой турнир, где будут играть все топы и претендентки на попадание на WTA Finals. После финальной части Кубка Билли Джин Кинг (22–27 сентября) пройдут два турнир категории WTA 1000 – в Пекине и Ухане. После тысячников теннисистки смогут добрать очки на пятисотниках в Нинбо и Токио (середина – конец октября).

Итоговый турнир WTA 2026 пройдет с 8 по 15 ноября на хардовых кортах Индиан-Уэллс, штат Калифорния, США.

Гонка на Итоговый турнир WTA 2026 (топ-10)

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Итоговый турнир WTA статистические расклады Марта Костюк Элина Свитолина Линда Носкова Елена Рыбакина Мирра Андреева Арина Соболенко Коко Гауфф Джессика Пегула Каролина Мухова Ига Свёнтек US Open 2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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