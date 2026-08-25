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  4. Гаэль МОНФИС: «Счастливая жена – счастливая жизнь»
US Open
25 августа 2026, 22:21 | Обновлено 25 августа 2026, 22:23
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Гаэль МОНФИС: «Счастливая жена – счастливая жизнь»

Элина и Гаэль провели флеш-интервью после непростой победы в четвертьфинале US Open

25 августа 2026, 22:21 | Обновлено 25 августа 2026, 22:23
729
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Гаэль МОНФИС: «Счастливая жена – счастливая жизнь»
Getty Images/Global Images Ukraine. Гаэль Монфис и Элина Свитолина
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Элина Свитолина и Гаэль Монфис провели флеш-интервью после выхода в полуфинал микста US Open 2026:

– Как вы это сделали? Элина, как вы это сделали?

Элина Свитолина: Если честно, трудно подобрать слова. Думаю, до самого последнего очка было очень много напряжения. И да, спасибо этому парню – он принес несколько очков здесь и там.

– Вы тоже были совсем неплохи. Гаэль, кстати, отличные танцевальные движения. Поздравляю и с этим тоже. Легче или сложнее, когда ваш партнер по паре – это еще и ваш партнер в жизни?

Гаэль Монфис: Счастливая жена – счастливая жизнь. Вот мой ответ. Нет, это непросто. Она жесткая. Она настоящий боец, и это то, что мне нравится. Я на самом деле большой поклонник ее игры и ее ментальности. Но иногда, знаете, она – лед, а я – огонь, так что нам нужно найти баланс. Сегодня мы его нашли. И играть рядом с ней было потрясающе.

– Вы сыграли просто великолепно. И последний вопрос к вам, Элина. Что нужно, чтобы это сработало на корте в такой момент давления, когда вы вместе как команда? Потому что обычно вы больше играете одиночку.

Элина Свитолина: Да. Если честно, жаль, что это действительно наш первый раз, когда мы играем вместе. Но думаю, это делает команду рабочей. Он больше про веселье, в каком-то смысле. Вы, наверное, видели все эти танцевальные движения за эти годы.

А я больше такая – сосредоточенная, стараюсь не терять слишком много времени на другие вещи. Так что, думаю, это создает баланс. Мы очень счастливы. И, знаете, мы не могли представить, что будем в полуфинале.

В четвертьфинале смешанного парного разряда US Open Свитолина и Монфис вырвали победу у Катерины Синяковой и Генри Паттена – 5:4 (8:6), 4:5 (3:7), [10:8].

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Гаэль Монфис Элина Свитолина US Open 2026 Катерина Синякова Генри Паттен
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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