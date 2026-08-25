Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. ФОТО ДНЯ. Поцелуй Свитолиной и Монфиса после выхода в полуфинал US Open
US Open
25 августа 2026, 21:45 | Обновлено 25 августа 2026, 21:46
1915
2

ФОТО ДНЯ. Поцелуй Свитолиной и Монфиса после выхода в полуфинал US Open

25 августа Элина и Гаэль выиграли два матча в миксте Открытого чемпионата США 2026

25 августа 2026, 21:45 | Обновлено 25 августа 2026, 21:46
1915
2 Comments
ФОТО ДНЯ. Поцелуй Свитолиной и Монфиса после выхода в полуфинал US Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина и Гаэль Монфис
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

25 августа Элина Свитолина и Гаэль Монфис пробились в полуфинал смешанного парного разряда Открытого чемпионата США 2026.

Семейная пара сотворила две сенсации, по крайней мере по версии букмекеров, вначале разгромив Александру Эалу и Феликса Оже-Альяссима, а затем вырвав победу у первых ракеток мира Катерины Синяковой и Генри Паттена.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

И после первого, и после второго матча Свитолина и Монфис поцеловались прямо на корте перед рукопожатием с соперниками.

До трофея мейджора осталось два поцелуя – полуфиналы и финал в миксте US Open 2026 состоятся 26 августа. Элина и Гаэль узнают следующих оппонентов чуть позже.

ФОТО ДНЯ. Поцелуй Свитолиной и Монфиса после выхода в полуфинал US Open

По теме:
Гаэль МОНФИС: «Счастливая жена – счастливая жизнь»
Сачко успешно стартовал в квалификации US Open 2026
Федерер на US Open. Легенда возвращается в Нью-Йорк. Смотреть онлайн. LIVE
Элина Свитолина Гаэль Монфис US Open 2026 фото фото дня
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(59)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Свитолина и Монфис с разгромом ворвались в 1/4 финала микста US Open 2026
Теннис | 25 августа 2026, 17:52 13
Свитолина и Монфис с разгромом ворвались в 1/4 финала микста US Open 2026
Свитолина и Монфис с разгромом ворвались в 1/4 финала микста US Open 2026

Элина и Гаэль переиграли Александру Эалу и Феликса Оже-Альяссима на старте мейджора

Владимир КЛИЧКО: «Это мой соперник. Он невероятно силен»
Бокс | 25 августа 2026, 00:45 2
Владимир КЛИЧКО: «Это мой соперник. Он невероятно силен»
Владимир КЛИЧКО: «Это мой соперник. Он невероятно силен»

Боксер вспомнил финал ОИ-1996

Цыганков покидает Жирону. Известны подробности сделки
Футбол | 25.08.2026, 03:55
Цыганков покидает Жирону. Известны подробности сделки
Цыганков покидает Жирону. Известны подробности сделки
Федерер приехал на US Open 2026. Тренировка с Музетти и пресс-конференция
Теннис | 25.08.2026, 12:10
Федерер приехал на US Open 2026. Тренировка с Музетти и пресс-конференция
Федерер приехал на US Open 2026. Тренировка с Музетти и пресс-конференция
Тайсон ФЬЮРИ: «Ты дешёвый наркоторговец, чертов идиот»
Бокс | 25.08.2026, 07:37
Тайсон ФЬЮРИ: «Ты дешёвый наркоторговец, чертов идиот»
Тайсон ФЬЮРИ: «Ты дешёвый наркоторговец, чертов идиот»
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Мабуть давно не бачились,до ліжка дотерпіти не можуть. 
Ответить
-4
Показать Скрыть 2 ответа
Популярные новости
Украина одержала первую победу на Евро-2026, разгромив Австрию
Украина одержала первую победу на Евро-2026, разгромив Австрию
24.08.2026, 18:20 29
Волейбол
Гордон – не герой, а Терзич – не тренер. Обзор 2-го тура Ла Лиги
Гордон – не герой, а Терзич – не тренер. Обзор 2-го тура Ла Лиги
25.08.2026, 14:40 4
Футбол
Алексей Гуцуляк готовится подписать крупный контракт, – источник
Алексей Гуцуляк готовится подписать крупный контракт, – источник
25.08.2026, 08:32 4
Футбол
ВИДЕО. Рекорд этапа. Победный суперпрыжок Магучих на 2,00 м в Польше
ВИДЕО. Рекорд этапа. Победный суперпрыжок Магучих на 2,00 м в Польше
23.08.2026, 19:34 1
Другие виды
В Украине поставили точку в планах Усика
В Украине поставили точку в планах Усика
25.08.2026, 10:07 1
Бокс
Мудрик определился с новым клубом. Челси назвал сумму трансфера украинца
Мудрик определился с новым клубом. Челси назвал сумму трансфера украинца
24.08.2026, 09:45 10
Футбол
Завершен первый раунд. Определены все участники 1/16 финала Кубка Украины
Завершен первый раунд. Определены все участники 1/16 финала Кубка Украины
24.08.2026, 06:23
Футбол
Усик открестился от громкого боя с легендарным американцем
Усик открестился от громкого боя с легендарным американцем
24.08.2026, 07:17
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем