ФОТО ДНЯ. Поцелуй Свитолиной и Монфиса после выхода в полуфинал US Open
25 августа Элина и Гаэль выиграли два матча в миксте Открытого чемпионата США 2026
25 августа Элина Свитолина и Гаэль Монфис пробились в полуфинал смешанного парного разряда Открытого чемпионата США 2026.
Семейная пара сотворила две сенсации, по крайней мере по версии букмекеров, вначале разгромив Александру Эалу и Феликса Оже-Альяссима, а затем вырвав победу у первых ракеток мира Катерины Синяковой и Генри Паттена.
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И после первого, и после второго матча Свитолина и Монфис поцеловались прямо на корте перед рукопожатием с соперниками.
До трофея мейджора осталось два поцелуя – полуфиналы и финал в миксте US Open 2026 состоятся 26 августа. Элина и Гаэль узнают следующих оппонентов чуть позже.
ФОТО ДНЯ. Поцелуй Свитолиной и Монфиса после выхода в полуфинал US Open
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