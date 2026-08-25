24 августа первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 9) приняла участие в церемонии подсветки Empire State Building в Нью-Йорке, посвященной 35-й годовщине независимости Украины.

Элина стала участницей специального мероприятия – после зажжения огней небоскреб осветился синим и желтым цветами, символизируя поддержку Украины.

«Очень особенный момент в Нью-Йорке 💙💛 Сегодня мне выпала честь подсветить Empire State Building синим и желтым цветами в честь 35-й годовщины Независимости Украины.

Увидеть, как цвета Украины сияют над Нью-Йорком, – это то, что я запомню навсегда. Для нас эти цвета символизируют свободу, мужество, силу и стойкость украинского народа.

Мы глубоко благодарны американскому народу за то, что вы поддерживаете Украину, и за помощь, которую продолжаете оказывать нашей стране и нашим людям. Это значит для нас больше, чем можно выразить словами.

Пусть синий и желтый продолжают сиять по всему миру – за свободную, мирную и независимую Украину. С Днем Независимости, Украина! Слава Украине!» – написала Элина в Instagram.

Свитолина готовится к старту Открытого чемпионата США 2026, основная сетка которого начнется 30 августа. Элина будет посеяна под девятым номером.

25 числа Элина вместе со своим мужем Гаэлем Монфисом начнет выступления в миксте US Open 2026 матчем против Александры Эалы и Феликса Оже-Альяссима.

ФОТО. Свитолина зажгла огни Empire State Building в День независимости