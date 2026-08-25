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  4. ВИДЕО. Свитолина и Монфис провели совместную тренировку перед микстом USO
US Open
25 августа 2026, 07:52 | Обновлено 25 августа 2026, 08:25
729
0

ВИДЕО. Свитолина и Монфис провели совместную тренировку перед микстом USO

25 августа Элина и Гаэль стартуют в основной сетке смешанного парного разряда мейджора

25 августа 2026, 07:52 | Обновлено 25 августа 2026, 08:25
729
0
ВИДЕО. Свитолина и Монфис провели совместную тренировку перед микстом USO
Getty Images/Global Images Ukraine. Гаэль Монфис и Элина Свитолина
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24 августа украинка Элина Свитолина и ее муж Гаэль Монфис провели совместную тренировку на одном из кортов Открытого чемпионата США 2026.

Свитолина и Монфис готовятся к старту в миксте US Open – 25 числа Элина и Гаэль в 1/8 финала сыграют против Александры Эалы и Феликса Оже-Альяссима.

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Свитолина и Монфис в понедельник также приняли участие в одном из мероприятий Fan Week перед началом американского мейджора.

Встреча Свитолиной и Монфиса с тандемом Эала / Оже начнется не ранее 17:00 по Киеву на Louis Armstrong Stadium.

ВИДЕО. Свитолина и Монфис провели совместную тренировку перед микстом USO

ФОТО. Монфис и Свитолина приняли участие в одном из мероприятий Fan Week

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фото видео Элина Свитолина Гаэль Монфис US Open 2026 тренировка
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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