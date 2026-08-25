ВИДЕО. Свитолина и Монфис провели совместную тренировку перед микстом USO
25 августа Элина и Гаэль стартуют в основной сетке смешанного парного разряда мейджора
24 августа украинка Элина Свитолина и ее муж Гаэль Монфис провели совместную тренировку на одном из кортов Открытого чемпионата США 2026.
Свитолина и Монфис готовятся к старту в миксте US Open – 25 числа Элина и Гаэль в 1/8 финала сыграют против Александры Эалы и Феликса Оже-Альяссима.
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Свитолина и Монфис в понедельник также приняли участие в одном из мероприятий Fan Week перед началом американского мейджора.
Встреча Свитолиной и Монфиса с тандемом Эала / Оже начнется не ранее 17:00 по Киеву на Louis Armstrong Stadium.
ВИДЕО. Свитолина и Монфис провели совместную тренировку перед микстом USO
ФОТО. Монфис и Свитолина приняли участие в одном из мероприятий Fan Week
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