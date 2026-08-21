Стала известна первая полуфинальная пара Мастерса в Цинциннати

На хардовом турнире АТР 1000 в Цинциннати (США) определена первая полуфинальная пара.

Вечером 20 августа и в ночь на 20 число состоялось два поединка 1/4 финала в верхней части сетки, по итогам которых дальше прошли Флавио Коболли и Артур Фис.

Коболли переиграл Томми Пола в трех сетах, а Фис одержал победу над Тьяго Агустином Тиранте в двух партиях.

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Флавио в восьмой раз сыграет в полуфинале на уровне Тура и впервые на Мастерсах. Коболли – второй итальянец в истории, который добрался до этой стадии на кортах Цинциннати.

Фис проведет 15-й полуфинал на уровне Тура в карьере и третий на Мастерсах (все три – в этом сезоне). Ранее он доходил до 1/2 финала на турнирах АТР 1000 в Майами и Мадриде.

Ранее Коболли и Фис играли друг с другом лишь дважды – в 2023 году Артур одолел Флавио на Молодежном Итоговом турнире, а в 2025 француз одержал победу на Мастерсе в Монте-Карло.

Встреча Коболли и Фиса в полуфинале Цинциннати состоится 22 августа. 21 числа пройдут поединки 1/4 финала в нижней части сетки: Тейлор Фритц – Брендон Накашима, Лорензо Музетти – Фрэнсис Тиафо.

ATP 1000 Цинциннати. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Томми Пол [18] – Флавио Коболли [7] – 6:2, 3:6, 4:6

Тьяго Агустин Тиранте – Артур Фис [21] – 3:6, 2:6

Видеообзор матчей

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