Рыбакина снялась. Определена первая пара 1/2 финала WTA 1000 в Цинциннати

На хардовом турнире WTA 1000 в Цинциннати (США) определена первая полуфинальная пара.

За выход в финал тысячника между собой поборются Джессика Пегула и Ига Свентек.

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Пегула в четвертьфинале вырвала победу у Аманды Анисимовой, а Свентек прошла Елену Рыбакину, которая получила травму ноги.

Пегула проведет 15-й полуфинал в карьере на соревнованиях WTA 1000. Для Свентек это будет 24-й такой матч.

Ига является действующей чемпионкой Цинцинанти и находится на серии из 10 побед – неделей ранее она завоевала трофей на турнире идентичной категории в Торонто.

Ранее Свентек и Пегула играли друг с другом 12 раз – счет 7:5 в пользу Иги. Их последнее очное противостояние состоялось в этом году в четвертьфинале WTA 1000 в Риме – тогда Свентек разгромила американку в двух сетах (6:1, 6:2).

Встреча Свентек и Пегулы состоится 22 августа. 21 числа в Цинциннати пройдут четвертьфинальные поединки в верхней части сетки: Сара Бейлек – Мэдисон Киз, Марта Костюк – Коко Гауфф.

WTA 1000 Цинциннати. 1/4 финала

Нижняя часть сетки

Аманда Анисимова [9] – Джессика Пегула [3] – 4:6, 6:2, 6:7 (4:7)

Ига Свентек [7] – Елена Рыбакина [2] – 4:1, RET., Рыбакина