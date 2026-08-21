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WTA
21 августа 2026, 02:49 | Обновлено 21 августа 2026, 02:57
136
0

Свентек вышла в полуфинал Цинциннати. Рыбакина не смогла доиграть матч

Ига без борьбы прошла в 1/2 финала турнира WTA 1000 в США, Елена травмировала ногу

21 августа 2026, 02:49 | Обновлено 21 августа 2026, 02:57
136
0
Свентек вышла в полуфинал Цинциннати. Рыбакина не смогла доиграть матч
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек
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Пятая ракетка мира Ига Свентек (Польша) вышла в полуфинал хардового турнира WTA 1000 в Цинциннати, США.

В четвертьфинале Свентек вышла на корт против второй сеяной Елены Рыбакиной (Казахстан). Рыбакина снялась с поединка во время шестого гейма первого сета.

WTA 1000 Цинциннати. Хард, 1/4 финала

Ига Свентек (Польша) [7] – Елена Рыбакина (Казахстан) [2] – 4:1, RET., Рыбакина

Рыбакина получила травму ноги. После медицинского тайм-аута Елена вышла подавать, не попала первым мячом и сразу же отказалась от продолжения борьбы.

Это было 14-е очное противостояние Рыбакиной и Свентек. Ига одержала восьмую победу. Неделей ранее Свентек переиграла Рыбакину в финале тысячника в Торонто.

Свентек в Цинциннати, помимо Рыбакиной, также прошла Эмилиану Аранго, Марию Саккари и Диан Парри. Ее следующей оппоненткой будет Джессика Пегула, которая в четвертьфинале переиграла Аманду Анисимову.

Свентек проведет 24-й полуфинал на соревноваиях WTA 1000 в карьере. Она сравнялась по этому показателю с Викторией Азаренко. Больше только у Симоны Халеп (29) и Серены Уильямс (26).

Ига стала теннисисткой с наибольшим количеством подряд выходов в полуфинал Цинциннати в Открытую эру – четыре (2023–2026), повторив достижение Симоны Халеп (2015–2018).

Рыбакина упустила возможность стать первой ракеткой мира по итогам тысячника в Цинциннати. Ей нужно было дойти до финала турнира, чтобы стать лидером рейтинга WTA, сместив Соболенко.

По теме:
Ига Свентек – Елена Рыбакина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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Аманда Анисимова – Джессика Пегула. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ига Свёнтек Елена Рыбакина WTA Цинциннати
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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