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WTA
20 августа 2026, 03:10 | Обновлено 20 августа 2026, 03:17
465
0

Определена соперница Костюк в 1/4 финала супертурнира WTA 1000 в Цинциннати

Марта сыграет против четвертой ракетки мира Коко Гауфф, которая одолела Марию Боузкову

20 августа 2026, 03:10 | Обновлено 20 августа 2026, 03:17
465
0
Определена соперница Костюк в 1/4 финала супертурнира WTA 1000 в Цинциннати
Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гауфф
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Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 11) получила соперницу в 1/4 финала хардового турнира WTA 1000 в Цинциннати, США.

В четвертьфинале украинка сыграет против четвертой ракетки мира Коко Гауфф из США, которая в четвертом раунде в двух сетах одолела Марию Боузкову (Чехия, WTA 27) за 1 час и 35 минут.

WTA 1000 Цинциннати. Хард, 1/8 финала

Коко Гауфф (США) [4] – Мария Боузкова (Чехия) [22] – 6:3, 6:2

Гауфф провела четвертое очное противостояние против Боузковой и одержала вторую победу.

Помимо Марии, Коко в Цинциннати также одолела Людмилу Самсонову и Энн Ли.

Гауфф выиграла 37-й матч в сезоне. Коко в третий раз в карьере сыграет в четвертьфинале тысячника в Цинциннати.

Коко проведет 54-й четвертьфинал на уровне Тура и 26-й на соревнованиях WTA 1000.

Ранее Костюк играла против Гауфф пять раз. Счет 3:2 в пользу Коко. Их последняя встреча состоялась в феврале 2025 года в 1/16 финала тысячника в Дохе – Марта одержала победу.

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Коко Гауфф Мария Боузкова WTA Цинциннати Марта Костюк
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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