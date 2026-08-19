Марта Костюк – Слоан Стивенс. Непростая победа в R3 Цинциннати. Видеообзор
Смотрите видеообзор матча 1/16 финала турнира WTA 1000 в Цинциннати
18 августа украинка Марта Костюк переиграла Слоан Стивенс в матче 1/16 финала хардового турнира WTA 1000 в Цинциннати, США.
Костюк одержала победу в двух сетах со счетом 7:5, 7:5 за 1 час и 40 минут. Это была первая личная встреча Марты и Слоан.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Костюк в четвертом раунде поборется с пятой сеяной Миррой Андреевой.
WTA 1000 Цинциннати. Хард, 1/16 финала
Марта Костюк (Украина) [10] – Слоан Стивенс (США) [WC] – 7:5, 7:5
Видеообзор матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Каталонский клуб предложил игроку сборной Украины присоединиться к «Нью-Йорк Сити»
18 августа Элина должна была встретиться с Ван Сию в матче 1/16 финала