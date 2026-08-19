Марта Костюк – Слоан Стивенс. Непростая победа в R3 Цинциннати. Видеообзор

18 августа украинка Марта Костюк переиграла Слоан Стивенс в матче 1/16 финала хардового турнира WTA 1000 в Цинциннати, США.

Костюк одержала победу в двух сетах со счетом 7:5, 7:5 за 1 час и 40 минут. Это была первая личная встреча Марты и Слоан.

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Костюк в четвертом раунде поборется с пятой сеяной Миррой Андреевой.

WTA 1000 Цинциннати. Хард, 1/16 финала

Марта Костюк (Украина) [10] – Слоан Стивенс (США) [WC] – 7:5, 7:5

Видеообзор матча