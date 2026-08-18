Праймовый сезон Сораны. Кырстя с камбеком разбила нейтралку в R3 Цинциннати
Румынская теннисистка переиграла Анну Калинскую и вышла в 1/8 финала тысячника в США
19-я ракетка мира Сорана Кырстя из Румынии пробилась в 1/8 финала хардового турнира WTA 1000 в Цинциннати, США.
В третьем круге 36-летняя румынка, которая по итогам сезона завершит карьеру, прошла «нейтральную» Анну Калинскую (WTA 21). После пяти проигранных геймов в третьей партии Калинская снялась с поединка.
WTA 1000 Цинциннати. Хард, 1/16 финала
Сорана Кырстя (Румыния) [15] – Анна Калинская [18] – 6:7 (4:7), 6:1, 5:0, RET., Калинская
Калинская отказалась от продолжения борьбы из-за проблем с поясницей / бедром.
Помимо Калинской, Кырстя в Цинциннати также одолела Николу Бартункову. Ее следующей оппоненткой будет победительница матча Эмма Наварро – Джессика Пегула.
Сорана защитила прошлогодний четвертый раунд Цинциннати. Кырстя в третий раз в сезоне сыграет в четвертом круге соревноваий категории WTA 1000.
Видеообзор матча
Back into the Round of 16! 👏— wta (@WTA) August 17, 2026
Sorana Cirstea moves on after Kalinskaya retires in the third set.#CincyTennis pic.twitter.com/FbsNCXBPeW
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