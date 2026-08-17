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WTA
17 августа 2026, 02:47 | Обновлено 17 августа 2026, 02:50
853
0

Определена соперница Костюк в 1/16 финала супертурнира в Цинциннати

Марта сыграет против Слоан Стивенс, которая прошла Анастасию Потапову

17 августа 2026, 02:47 | Обновлено 17 августа 2026, 02:50
853
0
Определена соперница Костюк в 1/16 финала супертурнира в Цинциннати
Getty Images/Global Images Ukraine. Слоан Стивенс
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Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 11) получила соперницу в 1/16 финала хардового турнира WTA 1000 в Цинциннати, США.

В третьем раунде украинка встретится с бывшей третьей ракеткой мира Слоан Стивенс (США, WTA 240), которая на во втором круге соревнований выбила 24-ю сеяную Анастасию Потапову (Австрия, WTA 25) за 1 час и 16 минут.

WTA 1000 Цинциннати. Хард, 1/32 финала

Слоан Стивенс (США) – Анастасия Потапова (Австрия) [24] – 6:2, 6:4

Стивенс получила wild card и стартовала в Цинциннати с первого раунде , где одолела Синью Краус.

Ранее Костюк ни разу не играла против Стивенс. Марта в 1/32 финала Цинциннати с камбеком переиграла Софию Кенин.

Интересный факт: обе соперницы Марты в Цинциннати – американки, у которых есть по одному трофею Grand Slam. Кенин в 2020 году выиграла Australian Open, а Стивенс – US Open в 2017.

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Слоан Стивенс Анастасия Потапова Марта Костюк WTA Цинциннати
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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