Определена соперница Костюк в 1/16 финала супертурнира в Цинциннати
Марта сыграет против Слоан Стивенс, которая прошла Анастасию Потапову
Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 11) получила соперницу в 1/16 финала хардового турнира WTA 1000 в Цинциннати, США.
В третьем раунде украинка встретится с бывшей третьей ракеткой мира Слоан Стивенс (США, WTA 240), которая на во втором круге соревнований выбила 24-ю сеяную Анастасию Потапову (Австрия, WTA 25) за 1 час и 16 минут.
WTA 1000 Цинциннати. Хард, 1/32 финала
Слоан Стивенс (США) – Анастасия Потапова (Австрия) [24] – 6:2, 6:4
Стивенс получила wild card и стартовала в Цинциннати с первого раунде , где одолела Синью Краус.
Ранее Костюк ни разу не играла против Стивенс. Марта в 1/32 финала Цинциннати с камбеком переиграла Софию Кенин.
Интересный факт: обе соперницы Марты в Цинциннати – американки, у которых есть по одному трофею Grand Slam. Кенин в 2020 году выиграла Australian Open, а Стивенс – US Open в 2017.
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