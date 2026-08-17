Марта Костюк – София Кенин. Камбек в Цинциннати. Видеообзор матча

16 августа украинка Марта Костюк переиграла Софию Кенин в матче 1/32 финала турнира WTA 1000 в Цинциннати, США.

Костюк одержала победу в трех сетах со счетом 4:6, 6:3, 7:5 за 2 часа и 23 минуты. В третьей партии Марта отыгралась с 0:3.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

В третьем раунде тысячника в Цинциннати Костюк сыграет с победительницей поединка Слоан Стивенс – Анастасия Потапова.

WTA 1000 Цинциннати. Хард, 1/32 финала

Марта Костюк (Украина) [10] – София Кенин (США) [WC] – 4:6, 6:3, 7:5

Видеообзор матча