Марта Костюк – София Кенин. Камбек в Цинциннати. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор матча 1/32 финала турнира WTA 1000 в Цинциннати
16 августа украинка Марта Костюк переиграла Софию Кенин в матче 1/32 финала турнира WTA 1000 в Цинциннати, США.
Костюк одержала победу в трех сетах со счетом 4:6, 6:3, 7:5 за 2 часа и 23 минуты. В третьей партии Марта отыгралась с 0:3.
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В третьем раунде тысячника в Цинциннати Костюк сыграет с победительницей поединка Слоан Стивенс – Анастасия Потапова.
WTA 1000 Цинциннати. Хард, 1/32 финала
Марта Костюк (Украина) [10] – София Кенин (США) [WC] – 4:6, 6:3, 7:5
Видеообзор матча
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