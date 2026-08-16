Дарья Снигур – Мэдисон Киз. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/32 финала турнира WTA 1000 в Цинциннати
16 августа украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 45) продолжит выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Цинциннати, США.
Во втором раунде украинка сыграет против 24-й ракетки мира Мэдисон Киз (США). Поединок начнется ориентировочно в 19:30 по Киеву.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Это будет первое очное противостояние соперниц.
Победительница поединка в третьем круге встретится либо с Катериной Синяковой, либо с Джессикой Бузас Манейро.
Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержание которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование этого плеера – добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием этого плеера.
|
Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024Сделать ставку Зробити ставку
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Ирина Геращенко с результатом 1,92 м заняла 5-е место
Тренера отправят в отставку