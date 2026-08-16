Дарья Снигур – Мэдисон Киз. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

16 августа украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 45) продолжит выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Цинциннати, США.

Во втором раунде украинка сыграет против 24-й ракетки мира Мэдисон Киз (США). Поединок начнется ориентировочно в 19:30 по Киеву.

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Это будет первое очное противостояние соперниц.

Победительница поединка в третьем круге встретится либо с Катериной Синяковой, либо с Джессикой Бузас Манейро.

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