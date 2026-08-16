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WTA
16 августа 2026, 19:30 | Обновлено 16 августа 2026, 19:31
5183
16

Дарья Снигур – Мэдисон Киз. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/32 финала турнира WTA 1000 в Цинциннати

16 августа 2026, 19:30 | Обновлено 16 августа 2026, 19:31
5183
16 Comments
Дарья Снигур – Мэдисон Киз. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур
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16 августа украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 45) продолжит выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Цинциннати, США.

Во втором раунде украинка сыграет против 24-й ракетки мира Мэдисон Киз (США). Поединок начнется ориентировочно в 19:30 по Киеву.

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Это будет первое очное противостояние соперниц.

Победительница поединка в третьем круге встретится либо с Катериной Синяковой, либо с Джессикой Бузас Манейро.

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Дарья Снигур Мэдисон Киз смотреть онлайн WTA Цинциннати
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 16
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Шеремет стал чемпіоном Европи з плавання!Чому тут мовчать?
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+3
Показать Скрыть 1 ответ
1-0. Давай, Снігуронька, дави Кізячку!
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+2
Дар'я тримайся!
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+2
Мовчання користи не принесло на жаль,3 сет.
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+1
Якщо і має перевагу Кіз, то тільки в подачі.
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+1
Так приємно, коли публіка стихає, не плескає несамовито в долоні, не чути отого "Є-є-є!!!"  Так би і в другому сеті.
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+1
Є 1 сет!
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+1
Розіграші переважно короткі. Змагаються хто більше напомиляється. І в цьому Дарина стає лідером.
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0
Треклята  подача!!
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0
Концентрацію тільки не втрачати
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0
Передпліччя у Дарини ніяк не засмагнуть. От що буває, коли людина все віддає тенісу, а не пляжам. І результат прийде, от і сьогодні вже є один виграний сет у  фаворитки
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0
Пошла допинг принимать. У Свентек с Элиной также было
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0
Помовчить. На щастя. Будь ласка.
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0
Вже встало все на своє мисце вже Снігур програла свою подачу.На цьому турнир для неї закінчився 
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-1
Немає у неї гри і мабуть не буде.Пока у нас грають бильш менш тильки Світолина і Костюк 
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-1
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