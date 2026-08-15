Стала известна соперница Костюк в 1/32 финала турнира WTA 1000 в Цинциннати

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 11) получила соперницу в 1/64 финала хардового турнира WTA 1000 в Цинциннати, США.

Во втором раунде украинка сыграет против обладательницы wild card Софии Кенин (США, WTA 115), которая выбила лаки-лузера Еву Лис (Германия, WTA 92) за 1 час и 43 минуты.

WTA 1000 Цинциннати. Хард, 1/64 финала

София Кенин (США) [WC] – Ева Лис (Германия) [LL] – 1:6, 6:3, 6:3

Кенин и Лис провели первое противостояние.

Костюк ранее играла против Софии Кенин лишь один раз – в 2025 году Марта уступила американке на тысячнике в Дубае.

Видеообзор матча