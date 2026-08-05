Ференцварош обыграл Гурник в Лиге Европы. Хлань вышел на замену

Вечером 5 августа состоялся первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы 2026/27.

Венгерский Ференцварош на своем поле одолел польский Гурник Забже со счетом 1:0.

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На 62-й минуте у хозяев на поле вышел украинский вингер Максим Хлань.

А уже через три минуты венгерский клуб открыл счет. После передачи Каду точным ударом отметился Мариус Корбу, и этот гол стал единственным в матче.

Ответный матч состоится 11 августа в Польше. Победитель двухматчевого противостояния выйдет в раунд Q4 квалификации Лиги Европы, а проигравший продолжит борьбу в Лиге конференций.

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Лига Европы 2026/27. Квалификация Q3

Первый матч. 5 августа 2026

Ференцварош (Венгрия) – Гурник Забже (Польша) – 1:0

Гол: Мариус Корбу, 65.