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  4. В Бразилии создадут рейтинг клубов по прозрачности и устойчивости
Бразилия
05 августа 2026, 21:42 |
66
0

В Бразилии создадут рейтинг клубов по прозрачности и устойчивости

Новый индекс оценит управление, экологию и партнерства футбольных команд

05 августа 2026, 21:42 |
66
0
В Бразилии создадут рейтинг клубов по прозрачности и устойчивости
Getty Images/Global Images Ukraine
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Бразильские клубы получат новый индекс устойчивого развития IBSF, который будет оценивать их практики, включая экологические инициативы, корпоративное управление и отношения с букмекерскими компаниями.

Проект «Устойчивое развитие на поле» при поддержке Бразильской футбольной конфедерации (CBF) охватит 40 клубов Серии А и Серии В. Первые результаты планируют представить в начале 2027 года.

Индекс будет включать 86 вопросов, а клубы должны будут предоставить подтверждающие документы. Оценка разделится на три направления: экологию, социальную ответственность и управление.

В экологическом блоке будут анализироваться работа с отходами, энергоэффективность и экологические проекты. Социальная часть затронет вопросы разнообразия, инклюзивности и общественных инициатив. В сфере управления будут изучаться прозрачность контрактов, этические нормы, антикоррупционные меры и участие женщин в руководстве.

Отдельное внимание уделят сотрудничеству клубов с букмекерскими компаниями. Исследование оценит роль таких партнерств в финансировании команд, а также наличие механизмов контроля возможных нарушений, связанных со ставками.

После проверки данных результаты будут переданы клубам и опубликованы. Анализ планируют проводить ежегодно, чтобы отслеживать прогресс команд в области устойчивого развития и управления.

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азарт ставки букмекеры Бразилия
Александр Гринник Источник
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