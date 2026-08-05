В Бразилии создадут рейтинг клубов по прозрачности и устойчивости

Бразильские клубы получат новый индекс устойчивого развития IBSF, который будет оценивать их практики, включая экологические инициативы, корпоративное управление и отношения с букмекерскими компаниями.

Проект «Устойчивое развитие на поле» при поддержке Бразильской футбольной конфедерации (CBF) охватит 40 клубов Серии А и Серии В. Первые результаты планируют представить в начале 2027 года.

Индекс будет включать 86 вопросов, а клубы должны будут предоставить подтверждающие документы. Оценка разделится на три направления: экологию, социальную ответственность и управление.

В экологическом блоке будут анализироваться работа с отходами, энергоэффективность и экологические проекты. Социальная часть затронет вопросы разнообразия, инклюзивности и общественных инициатив. В сфере управления будут изучаться прозрачность контрактов, этические нормы, антикоррупционные меры и участие женщин в руководстве.

Отдельное внимание уделят сотрудничеству клубов с букмекерскими компаниями. Исследование оценит роль таких партнерств в финансировании команд, а также наличие механизмов контроля возможных нарушений, связанных со ставками.

После проверки данных результаты будут переданы клубам и опубликованы. Анализ планируют проводить ежегодно, чтобы отслеживать прогресс команд в области устойчивого развития и управления.