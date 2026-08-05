Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Винисиус удалил все, что связывает его с Реалом
Испания
05 августа 2026, 21:10 |
617
1

ФОТО. Винисиус удалил все, что связывает его с Реалом

Бразилец отметился оригинальным поступком

05 августа 2026, 21:10 |
617
1 Comments
ФОТО. Винисиус удалил все, что связывает его с Реалом
X. Винисиус Жуниор
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор будоражит футбольную общественность сагой по продлению контракта/уходу в «Арсенал».

На сей раз бразилец удивил своим поступком относительно аккаунт в социальной сети. 26-летний футболист удалил из Инстаграма все, что его связывает с «Реалом», включая все фото.

У вингера через год истекает контракт с мадридским грандом, и стороны не могут согласовать условия новой сделки. В то же время Винисиуса хотят видеть в «Арсенале».

По теме:
Остается или уходит? Винисиус провел встречу с руководством Реала
Мората вышел на 6-е место в истории по суммарной стоимости переходов
ОФИЦИАЛЬНО: Заря вернула полузащитника, не игравшего больше года
Винисиус Жуниор Реал Мадрид Арсенал Лондон трансферы чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига трансферы АПЛ чемпионат Испании по футболу Ла Лига трансферы Ла Лиги
Руслан Полищук
Руслан Полищук Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо не нужны еврокубки? Вылет из ЛК не станет трагедией для клуба
Футбол | 05 августа 2026, 17:50 96
Динамо не нужны еврокубки? Вылет из ЛК не станет трагедией для клуба
Динамо не нужны еврокубки? Вылет из ЛК не станет трагедией для клуба

В текущем сезоне Игорю Костюку предстоит выстроить обновленную команду. Если боссы дотерпят

ВИДЕО. Легенда или неадекват? Неймар устроил истерику после матча
Футбол | 05 августа 2026, 19:53 0
ВИДЕО. Легенда или неадекват? Неймар устроил истерику после матча
ВИДЕО. Легенда или неадекват? Неймар устроил истерику после матча

Неймар неоднократно терял контроль над собой и спровоцировал очередной скандал

Ямаль – третий, Месси – пятый! Обновлен рейтинг Золотого мяча 2026
Футбол | 05.08.2026, 07:17
Ямаль – третий, Месси – пятый! Обновлен рейтинг Золотого мяча 2026
Ямаль – третий, Месси – пятый! Обновлен рейтинг Золотого мяча 2026
ВИДЕО. Мудрик сделал первое результативное действие за Челси после камбека
Футбол | 05.08.2026, 10:42
ВИДЕО. Мудрик сделал первое результативное действие за Челси после камбека
ВИДЕО. Мудрик сделал первое результативное действие за Челси после камбека
Цыганков обратился к Жироне, которая требует десять миллионов евро
Футбол | 05.08.2026, 10:10
Цыганков обратился к Жироне, которая требует десять миллионов евро
Цыганков обратился к Жироне, которая требует десять миллионов евро
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Невже в Арс?
Ответить
-1
Популярные новости
Забарный может начать новый сезон в легендарном клубе
Забарный может начать новый сезон в легендарном клубе
04.08.2026, 09:35 13
Футбол
Усик выступил с обращением в адрес Турки Аль-Шейха
Усик выступил с обращением в адрес Турки Аль-Шейха
05.08.2026, 08:26 1
Бокс
Легенде киевского Динамо запретили употреблять алкоголь
Легенде киевского Динамо запретили употреблять алкоголь
05.08.2026, 07:55 7
Футбол
Шахтер захватил лидерство. Как выглядит турнирная таблица УПЛ после тура 1
Шахтер захватил лидерство. Как выглядит турнирная таблица УПЛ после тура 1
04.08.2026, 06:23 15
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Этот боксер – тень самого себя»
Леннокс ЛЬЮИС: «Этот боксер – тень самого себя»
04.08.2026, 11:44 2
Бокс
Челси выбрал новый клуб для Мудрика после предложений из АПЛ
Челси выбрал новый клуб для Мудрика после предложений из АПЛ
04.08.2026, 11:22 8
Футбол
Мальдера получил предупреждение о Мудрике после его возвращения
Мальдера получил предупреждение о Мудрике после его возвращения
04.08.2026, 00:02 3
Футбол
Усик вызвал настоящий переполох. WBO приняла решение по украинцу
Усик вызвал настоящий переполох. WBO приняла решение по украинцу
04.08.2026, 08:05 6
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем