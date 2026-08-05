ФОТО. Винисиус удалил все, что связывает его с Реалом

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор будоражит футбольную общественность сагой по продлению контракта/уходу в «Арсенал».

На сей раз бразилец удивил своим поступком относительно аккаунт в социальной сети. 26-летний футболист удалил из Инстаграма все, что его связывает с «Реалом», включая все фото.

У вингера через год истекает контракт с мадридским грандом, и стороны не могут согласовать условия новой сделки. В то же время Винисиуса хотят видеть в «Арсенале».