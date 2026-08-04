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  4. ВИНИСИУС: «На первой встрече Моуриньо попросил три вещи»
Испания
04 августа 2026, 20:02 |
758
0

ВИНИСИУС: «На первой встрече Моуриньо попросил три вещи»

Винисиус Жуниор вернулся в «Реал» после чемпионата мира

04 августа 2026, 20:02 |
758
0
ВИНИСИУС: «На первой встрече Моуриньо попросил три вещи»
Getty Images/Global Images Ukraine
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Звезда «Реала» Винисиус Жуниор рассказал подробности своей первой встречи с главным тренером Жозе Моуриньо. Бразилец вернулся к тренировкам «Реала» после периода отдыха, предоставленного ему после участия в чемпионате мира 2026 года в составе сборной Бразилии.

«Я познакомился с новым тренером и новыми игроками и усердно тренировался. Моуриньо попросил меня быть: счастливым, жизнерадостным и играть в футбол в своем собственном стиле», – заявил Винисиус.

Пока же голова бразильца забита новым контрактом с «Реалом» или «Арсеналом».

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Винисиус Жуниор Жозе Моуриньо Реал Мадрид Арсенал Лондон чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Руслан Полищук Источник: Goal.com
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