ВИНИСИУС: «На первой встрече Моуриньо попросил три вещи»
Винисиус Жуниор вернулся в «Реал» после чемпионата мира
Звезда «Реала» Винисиус Жуниор рассказал подробности своей первой встречи с главным тренером Жозе Моуриньо. Бразилец вернулся к тренировкам «Реала» после периода отдыха, предоставленного ему после участия в чемпионате мира 2026 года в составе сборной Бразилии.
«Я познакомился с новым тренером и новыми игроками и усердно тренировался. Моуриньо попросил меня быть: счастливым, жизнерадостным и играть в футбол в своем собственном стиле», – заявил Винисиус.
Пока же голова бразильца забита новым контрактом с «Реалом» или «Арсеналом».
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