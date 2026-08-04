ВИНИСИУС: «На первой встрече Моуриньо попросил три вещи»

Звезда «Реала» Винисиус Жуниор рассказал подробности своей первой встречи с главным тренером Жозе Моуриньо. Бразилец вернулся к тренировкам «Реала» после периода отдыха, предоставленного ему после участия в чемпионате мира 2026 года в составе сборной Бразилии.

«Я познакомился с новым тренером и новыми игроками и усердно тренировался. Моуриньо попросил меня быть: счастливым, жизнерадостным и играть в футбол в своем собственном стиле», – заявил Винисиус.

Пока же голова бразильца забита новым контрактом с «Реалом» или «Арсеналом».