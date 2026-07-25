Винисиус Жуниор шокировал Реал запросами по заработной плате
Винисиус Жуниор хочет получать 30 млн евро каждый год
Один из лидеров «Реала» Винисиус Жуниор до сих не продлил контракт с мадридцами, хотя действующее соглашение с «бланкос» рассчитано еще на один сезон.
Стали известны требования Винисиуса Жуниора по заработной плате: 30 миллионов евро нетто в год (577 тысяч евро в неделю). «Реал» готов увеличить его зарплату с нынешних 15 миллионов евро «чистыми» в год до 20 миллионов евро нетто в год.
Обе стороны отказываются уступать, и переговоры зашли в тупик.
26-летний бразилец играет в «Реале» уже восемь лет. Его трансферная стоимость оценивается в 140 млн евро.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Всемирный боксерский совет вручил бывшему чемпиону мира пояс WBC Metta Humanitarian
Поединок состоится 25 июля в Саудовской Аравии