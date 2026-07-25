Винисиус Жуниор шокировал Реал запросами по заработной плате

Один из лидеров «Реала» Винисиус Жуниор до сих не продлил контракт с мадридцами, хотя действующее соглашение с «бланкос» рассчитано еще на один сезон.

Стали известны требования Винисиуса Жуниора по заработной плате: 30 миллионов евро нетто в год (577 тысяч евро в неделю). «Реал» готов увеличить его зарплату с нынешних 15 миллионов евро «чистыми» в год до 20 миллионов евро нетто в год.

Обе стороны отказываются уступать, и переговоры зашли в тупик.

26-летний бразилец играет в «Реале» уже восемь лет. Его трансферная стоимость оценивается в 140 млн евро.