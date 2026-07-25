Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Винисиус Жуниор шокировал Реал запросами по заработной плате
Испания
25 июля 2026, 20:32 |
1868
1

Винисиус Жуниор шокировал Реал запросами по заработной плате

Винисиус Жуниор хочет получать 30 млн евро каждый год

25 июля 2026, 20:32 |
1868
1 Comments
Винисиус Жуниор шокировал Реал запросами по заработной плате
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Один из лидеров «Реала» Винисиус Жуниор до сих не продлил контракт с мадридцами, хотя действующее соглашение с «бланкос» рассчитано еще на один сезон.

Стали известны требования Винисиуса Жуниора по заработной плате: 30 миллионов евро нетто в год (577 тысяч евро в неделю). «Реал» готов увеличить его зарплату с нынешних 15 миллионов евро «чистыми» в год до 20 миллионов евро нетто в год.

Обе стороны отказываются уступать, и переговоры зашли в тупик.

26-летний бразилец играет в «Реале» уже восемь лет. Его трансферная стоимость оценивается в 140 млн евро.

По теме:
В Баварии публично ответили Реалу по трансферу Олисе
Реал предложил Ливерпулю звездного игрока за 140 млн
Сенсационный трансфер. Арсенал готов подписать звезду Реала
Винисиус Жуниор Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Руслан Полищук Источник: The Times
Оцените материал
(56)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тайсон Фьюри стал обладателем титула в супертяжелом весе, победив Ваха
Бокс | 25 июля 2026, 08:47 3
Тайсон Фьюри стал обладателем титула в супертяжелом весе, победив Ваха
Тайсон Фьюри стал обладателем титула в супертяжелом весе, победив Ваха

Всемирный боксерский совет вручил бывшему чемпиону мира пояс WBC Metta Humanitarian

Где смотреть онлайн бой Энтони Джошуа – Кристиан Пренга
Бокс | 25 июля 2026, 07:15 2
Где смотреть онлайн бой Энтони Джошуа – Кристиан Пренга
Где смотреть онлайн бой Энтони Джошуа – Кристиан Пренга

Поединок состоится 25 июля в Саудовской Аравии

Игрок Полесья: «В Дании мы как закроем Копенгаген...»
Футбол | 25.07.2026, 18:41
Игрок Полесья: «В Дании мы как закроем Копенгаген...»
Игрок Полесья: «В Дании мы как закроем Копенгаген...»
Конфликт в Испании. Виктор Цыганков поставил ультиматум Жироне
Футбол | 25.07.2026, 12:12
Конфликт в Испании. Виктор Цыганков поставил ультиматум Жироне
Конфликт в Испании. Виктор Цыганков поставил ультиматум Жироне
Лупашко начал в Польше с разгромного домашнего поражения
Футбол | 25.07.2026, 20:19
Лупашко начал в Польше с разгромного домашнего поражения
Лупашко начал в Польше с разгромного домашнего поражения
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Хвіча 11млн за рік в ПСЖ получає.
Ответить
0
Популярные новости
Игорь Костюк объяснил поражение Динамо от ПАОКа в Лиге Европы
Игорь Костюк объяснил поражение Динамо от ПАОКа в Лиге Европы
24.07.2026, 08:41 46
Футбол
Тайсон Фьюри разбил и заставил капитулировать Мариуша Ваха в Таиланде
Тайсон Фьюри разбил и заставил капитулировать Мариуша Ваха в Таиланде
24.07.2026, 19:39 19
Бокс
Шахтер узнал ужасную новость перед началом Лиги чемпионов
Шахтер узнал ужасную новость перед началом Лиги чемпионов
25.07.2026, 07:06 15
Футбол
Александр Усик поставил на место свою жену
Александр Усик поставил на место свою жену
24.07.2026, 07:58 1
Бокс
Эрлинг Холанд после ЧМ-2026 выбрал себе новую команду
Эрлинг Холанд после ЧМ-2026 выбрал себе новую команду
24.07.2026, 06:58 3
Футбол
Динамо – ПАОК – 2:3. Болезненное поражение в Польше. Видеообзор матча
Динамо – ПАОК – 2:3. Болезненное поражение в Польше. Видеообзор матча
23.07.2026, 23:31 13
Футбол
Мирон Маркевич спрогнозировал счет поединка Лиги Европы Динамо – ПАОК
Мирон Маркевич спрогнозировал счет поединка Лиги Европы Динамо – ПАОК
23.07.2026, 18:26 14
Футбол
Сборная Украины перестреляла Италию и пробилась в полуфинал Евро
Сборная Украины перестреляла Италию и пробилась в полуфинал Евро
24.07.2026, 11:41
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем