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Испания
21 июля 2026, 19:55 | Обновлено 21 июля 2026, 20:43
1382
2

ВИДЕО. Узнали? Звезда Реала изменил внешность

Винисиус Жуниор скорректировал подбородок

21 июля 2026, 19:55 | Обновлено 21 июля 2026, 20:43
1382
2 Comments
ВИДЕО. Узнали? Звезда Реала изменил внешность
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор
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Вингер «Реала» Винисиус Жуниор продемонстрировал кардинально изменившуюся внешность после косметической процедуры, проведенной после разочаровывающего вылета сборной Бразилии с чемпионата мира по футболу 2026 года.

Измененные контуры лица игрока сразу же привлекли внимание, и некоторые болельщики утверждали, что 26-летний футболист стал почти неузнаваемым.

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Процедура описывалась как гармонизация подбородка – косметическая процедура, использующая филлеры для изменения контуров лица без традиционной хирургической операции.

Сообщается, что Винисиус хотел большей четкости в области подбородка и линии челюсти.

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Винисиус Жуниор Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Руслан Полищук Источник: Marca
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Комментарии 2
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опять негров обидели чи шо
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шось ніх... не понятно.
нижня губа стала менша чи більша?
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