ВИДЕО. Узнали? Звезда Реала изменил внешность
Винисиус Жуниор скорректировал подбородок
Вингер «Реала» Винисиус Жуниор продемонстрировал кардинально изменившуюся внешность после косметической процедуры, проведенной после разочаровывающего вылета сборной Бразилии с чемпионата мира по футболу 2026 года.
Измененные контуры лица игрока сразу же привлекли внимание, и некоторые болельщики утверждали, что 26-летний футболист стал почти неузнаваемым.
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Процедура описывалась как гармонизация подбородка – косметическая процедура, использующая филлеры для изменения контуров лица без традиционной хирургической операции.
Сообщается, что Винисиус хотел большей четкости в области подбородка и линии челюсти.
Les juro que no reconozco a Vinicius Jr 😭 pic.twitter.com/mxbtFIa5UO— MT2 (@madrid_total2) July 21, 2026
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