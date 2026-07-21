ВИДЕО. Узнали? Звезда Реала изменил внешность

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор продемонстрировал кардинально изменившуюся внешность после косметической процедуры, проведенной после разочаровывающего вылета сборной Бразилии с чемпионата мира по футболу 2026 года.

Измененные контуры лица игрока сразу же привлекли внимание, и некоторые болельщики утверждали, что 26-летний футболист стал почти неузнаваемым.

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Процедура описывалась как гармонизация подбородка – косметическая процедура, использующая филлеры для изменения контуров лица без традиционной хирургической операции.

Сообщается, что Винисиус хотел большей четкости в области подбородка и линии челюсти.