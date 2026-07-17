Цена сделки – 140 млн. Реал продаст свою суперзвезду, чтобы купить Олисе

Руководство «Реала» согласилось пойти на непростое для себя решение ради подписания контракта с вингером «Баварии» Майклом Олисе.

Ранее стало известно, что президент королевского клуба Флорентино Перес одержим идеей приобрести звездного француза. Однако для этого необходимо немедленно высвободить из бюджета «Реала» около 150 миллионов евро, а значит – продать кого-то из звезд «бланкос».

Французские СМИ пишут, что ради прихода Олисе из команды должен уйти левый вингер Винисиус Жуниор. У последнего остался всего год контракта с «Реалом», и он не спешит соглашаться на новое соглашение. Его трансферная стоимость оценивается как минимум в 140 миллионов евро. Учитывая это, в клубе решили продать бразильца.

В прошлом сезоне Винисиус принял участие в 52 матчах «Реала» во всех турнирах, в которых отличился 21 голом и 11 голевыми передачами. На счету Олисе 22 забитых мяча и 29 голевых передач в 52 матчах в составе «Баварии».