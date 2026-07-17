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Чемпионат мира
17 июля 2026, 21:51 | Обновлено 17 июля 2026, 21:52
498
0

МАРСЕЛО: «Этот игрок Барселоны уже стал молодой легендой»

Бразилец в восторге от Ламина Ямаля

17 июля 2026, 21:51 | Обновлено 17 июля 2026, 21:52
498
0
МАРСЕЛО: «Этот игрок Барселоны уже стал молодой легендой»
Getty Images/Global Images Ukraine. Марсело
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Бывший игрок мадридского «Реала» и сборной Бразилии Марсело высказался о 19-летнем вингере «Барселоны» и сборной Испании Ламине Ямале.

Накануне финала ЧМ-2026, где Ямаль должен сыграть в составе «Фурия Роха» против Аргентины, звездный испанец получил лестную оценку от легенды «бланкос». Несмотря на юный возраст, он считает Ламина выдающимся игроком.

«Ламин Ямаль уже является молодой легендой. Он зрелый, играет за хорошую команду и очень хорошую национальную сборную. Финал чемпионата мира станет отличным матчем для болельщиков и для футбола», – сказал Марсело.

На ЧМ-2026 Ямаль принял участие в семи матчах за сборную Испании и забил один гол. В финале его команда сыграет против Аргентины.

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Ламин Ямаль Марсело Виейра чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Барселона Ла Лига сборная Испании по футболу ЧМ-2026 по футболу
Андрей Плыгун Источник: The Touchline
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