Чемпионат мира17 июля 2026, 16:14 |
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«Наша команда лучше». Президент Барселоны выбрал между Ямалем и Месси
Лапорта считает, что Испания победит Аргентину
17 июля 2026, 16:14 |
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта поделился своими мыслями о финале Чемпионата мира-2026, в котором за главный трофей турнира будут бороться сборные Испании и Аргентины.
Многие рассматривают это противостояние как борьбу нынешней звезды «блаугранас» Ламина Ямаля и легенды каталонцев Лионеля Месси. У Лапорты нет сомнений в том, кто станет победителем.
«Испания выиграет финал чемпионата мира. Наша команда лучше», – сказал он.
Финал ЧМ-2026 состоится в воскресенье, 19 июля. Начало матча – в 22:00.
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