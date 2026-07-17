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  4. «Наша команда лучше». Президент Барселоны выбрал между Ямалем и Месси
Чемпионат мира
17 июля 2026, 16:14 |
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«Наша команда лучше». Президент Барселоны выбрал между Ямалем и Месси

Лапорта считает, что Испания победит Аргентину

17 июля 2026, 16:14 |
160
0
«Наша команда лучше». Президент Барселоны выбрал между Ямалем и Месси
Getty Images/Global Images Ukraine. Ямаль и Лапорта
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта поделился своими мыслями о финале Чемпионата мира-2026, в котором за главный трофей турнира будут бороться сборные Испании и Аргентины.

Многие рассматривают это противостояние как борьбу нынешней звезды «блаугранас» Ламина Ямаля и легенды каталонцев Лионеля Месси. У Лапорты нет сомнений в том, кто станет победителем.

«Испания выиграет финал чемпионата мира. Наша команда лучше», – сказал он.

Финал ЧМ-2026 состоится в воскресенье, 19 июля. Начало матча – в 22:00.

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Андрей Плыгун Источник: The Touchline
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