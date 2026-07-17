«Наша команда лучше». Президент Барселоны выбрал между Ямалем и Месси

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта поделился своими мыслями о финале Чемпионата мира-2026, в котором за главный трофей турнира будут бороться сборные Испании и Аргентины.

Многие рассматривают это противостояние как борьбу нынешней звезды «блаугранас» Ламина Ямаля и легенды каталонцев Лионеля Месси. У Лапорты нет сомнений в том, кто станет победителем.

«Испания выиграет финал чемпионата мира. Наша команда лучше», – сказал он.

Финал ЧМ-2026 состоится в воскресенье, 19 июля. Начало матча – в 22:00.