Ключевой игрок сборной Аргентины хочет покинуть Англию после ЧМ

По информации британских СМИ, основной центральный защитник сборной Аргентины Кристиан Ромеро хочет покинуть Тоттенхэм и перебраться в Испанию.

Ромеро хочет жить и выступать в испаноязычной стране, однако лондонский клуб пока не выражает готовность продать одного из ключевых футболистов.

Контракт 28-летнего Ромеро истекает через три года.

В прошлом сезоне Кристиан забил 6 голов и сделал 4 ассиста в 32 матчах.