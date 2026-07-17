Англия17 июля 2026, 16:17 | Обновлено 17 июля 2026, 16:25
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Ключевой игрок сборной Аргентины хочет покинуть Англию после ЧМ
Ромеро хочет в Испанию
17 июля 2026, 16:17 | Обновлено 17 июля 2026, 16:25
258
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По информации британских СМИ, основной центральный защитник сборной Аргентины Кристиан Ромеро хочет покинуть Тоттенхэм и перебраться в Испанию.
Ромеро хочет жить и выступать в испаноязычной стране, однако лондонский клуб пока не выражает готовность продать одного из ключевых футболистов.
Контракт 28-летнего Ромеро истекает через три года.
В прошлом сезоне Кристиан забил 6 голов и сделал 4 ассиста в 32 матчах.
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