Бывший футболист «Динамо» Александр Алиев высказался о матче киевлян против «Карабаха».

«Знаете, я вам вот что скажу для начала – в то время, когда я играл за «Динамо», выступление в Лиге конференций мы бы воспринимали как трагедию, потому что наше поколение всегда стремилось играть в Лиге чемпионов. Сейчас же наш предел, к сожалению, лишь Лига конференций…

Фаворита в паре «Динамо» – «Карабах» нет. Но, конечно же, я очень хочу, чтобы киевляне прошли дальше и играли на основной стадии Лиги конференций. Дай Бог, чтобы динамовцы порадовали всех нас победой в первом матче. Пусть играют и Буяла [Виталий Буяльский], и Ярмола [Андрей Ярмоленко] и забьют оба по голу.

Что касается итоговых цифр на табло, то… Поставлю на то, что «динамовцы» победят со счётом 2:1», – сказал Алиев.