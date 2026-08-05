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  4. Алиев сообщил, с каким счётом завершится матч Динамо – Карабах
Украина. Премьер лига
05 августа 2026, 19:25 |
752
0

Алиев сообщил, с каким счётом завершится матч Динамо – Карабах

Украинский экс-футболист надеется на победу киевлян

05 августа 2026, 19:25 |
752
0
Алиев сообщил, с каким счётом завершится матч Динамо – Карабах
ФК Динамо. Александр Алиев
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Бывший футболист «Динамо» Александр Алиев высказался о матче киевлян против «Карабаха».

«Знаете, я вам вот что скажу для начала – в то время, когда я играл за «Динамо», выступление в Лиге конференций мы бы воспринимали как трагедию, потому что наше поколение всегда стремилось играть в Лиге чемпионов. Сейчас же наш предел, к сожалению, лишь Лига конференций…

Фаворита в паре «Динамо» – «Карабах» нет. Но, конечно же, я очень хочу, чтобы киевляне прошли дальше и играли на основной стадии Лиги конференций. Дай Бог, чтобы динамовцы порадовали всех нас победой в первом матче. Пусть играют и Буяла [Виталий Буяльский], и Ярмола [Андрей Ярмоленко] и забьют оба по голу.

Что касается итоговых цифр на табло, то… Поставлю на то, что «динамовцы» победят со счётом 2:1», – сказал Алиев.

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Александр Алиев Динамо Киев Карабах Лига конференций
Дмитрий Олийченко Источник: Украинский футбол
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