Экс-игроку Динамо и сборной Украины по футболу запретили работать в УАФ

Бывший футболист «Динамо» и сборной Украины Александр Алиев высказался о своем бывшем партнере Романе Зозуле и сообщил, что того не пустили работать в Украинскую ассоциацию футбола.

«Я знаю, что Зозуля очень хочет. Он очень хотел в федерацию футбола (УАФ), но ему не дали. Не такая была власть. Я знал его, когда он был очень молодым, мы вместе играли за «Динамо».

Я недавно с ним общался, у него вообще другое мышление, он забыл, что такое футбол, и начал мыслить как менеджер. Я только за то, чтобы он двигался вперед», – сказал Алиев.