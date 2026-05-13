Экс-игроку Динамо и сборной Украины по футболу запретили работать в УАФ
Алиев высказался о Романе Зозуле
Бывший футболист «Динамо» и сборной Украины Александр Алиев высказался о своем бывшем партнере Романе Зозуле и сообщил, что того не пустили работать в Украинскую ассоциацию футбола.
«Я знаю, что Зозуля очень хочет. Он очень хотел в федерацию футбола (УАФ), но ему не дали. Не такая была власть. Я знал его, когда он был очень молодым, мы вместе играли за «Динамо».
Я недавно с ним общался, у него вообще другое мышление, он забыл, что такое футбол, и начал мыслить как менеджер. Я только за то, чтобы он двигался вперед», – сказал Алиев.
