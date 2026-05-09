Бывший лидер Динамо и сборной Украины не проводит ни дня без алкоголя

Бывший футболист «Динамо» и сборной Украины Александр Алиев признался, что ежедневно употребляет пиво.

«Я очень сильно люблю пиво, я этого не скрываю. Пиво пью каждый день. Я уже от него не пьянею. Я ем, кстати, очень мало. Я наедаюсь хлебом с водой. Это сказывается на фигуре? А, что, я какая-то модель? Я вижу, что поправился, ничего, я могу пойти в зал, позаниматься, похудеть, но не сейчас, потому что с плечом проблемы», – сказал Алиев.

Ранее Александр Алиев рассказал, что готов уйти в запой на две недели, если в Украине закончится война.