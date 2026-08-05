Балканский легионер неожиданно вернулся в расположение Зари

Как стало известно Sport.ua, в ближайшие дни в «Заре» надеются принять решение по поводу боснийца Неманьи Анджушича, который неожиданно появился в расположении команды и уже провел две тренировки.

По имеющейся информации, если удастся оперативно договориться об аренде балканца, то он не сможет принять участие в матче 2-го тура УПЛ с «Кривбассом» 9 августа, чтобы избежать травм. Но в «Заре» ещё надеются уговорить Анджушича, который отказывался играть в Украине из-за семейных обстоятельств, остаться в луганской команде, которой он принадлежит до 30 июня 2028 года.

Что касается ещё двух легионеров — австрийца Габриэля Эскиньи и сьерралеонца Саллиеу Баха, то их возвращение в строй ожидается в начале следующей недели, и они смогут помочь «Заре» 17 августа в матче третьего тура с «Полесьем».

Пока что подопечные Виктора Скрипника после победы на старте чемпионата над «Колосом» (2:0) занимают четвёртое место.

Ранее луганский клуб объявил о возвращении опытного футболиста.