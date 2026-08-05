ОФИЦИАЛЬНО: Владлен Юрченко – игрок Зари

«Заря» на своих официальных ресурсах сообщила о возвращении опытного полузащитника Владлена Юрченко:

«Владлен хорошо луганским болельщикам. Он уже играл за черно-белых в сезонах 2019/20 и 20/21. В общей сложности за «Зарю» Юрченко сыграл 68 поединков. Забил 16 мячей и отдал 13 результативных передач.

После карьеры в нашей команде полузащитник играл в составе «Десны», «Риги», «Ворсклы» и ФК «Металлист 1925».

Именно нынешний ФК «Харьков» был последним клубом Владлена. За харьковчан он сыграл 41 игру, в которых забил 11 голов и сделал 8 ассистов.

В футбольной истории Юрченко были также выступления за немецкий «Байер», мариупольский «Ильичевец», датский «Вайле» и сборные Украины разных возрастов.