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Украина. Премьер лига
05 августа 2026, 10:58 | Обновлено 05 августа 2026, 11:56
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0

ОФИЦИАЛЬНО: Владлен Юрченко – игрок Зари

Луганский клуб объявил о возвращении опытного футболиста

05 августа 2026, 10:58 | Обновлено 05 августа 2026, 11:56
45
0
ОФИЦИАЛЬНО: Владлен Юрченко – игрок Зари
Владлен Юрченко.ФК Заря
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«Заря» на своих официальных ресурсах сообщила о возвращении опытного полузащитника Владлена Юрченко:

«Владлен хорошо луганским болельщикам. Он уже играл за черно-белых в сезонах 2019/20 и 20/21. В общей сложности за «Зарю» Юрченко сыграл 68 поединков. Забил 16 мячей и отдал 13 результативных передач.

После карьеры в нашей команде полузащитник играл в составе «Десны», «Риги», «Ворсклы» и ФК «Металлист 1925».

Именно нынешний ФК «Харьков» был последним клубом Владлена. За харьковчан он сыграл 41 игру, в которых забил 11 голов и сделал 8 ассистов.

В футбольной истории Юрченко были также выступления за немецкий «Байер», мариупольский «Ильичевец», датский «Вайле» и сборные Украины разных возрастов.

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Владлен Юрченко Заря Луганск трансферы
Horo Источник: ФК Заря Луганск
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