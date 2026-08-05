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  4. МАРКЕВИЧ: «Дай Бог, чтобы он вернулся. Он не помешает сборной Украины»
Сборная УКРАИНЫ
05 августа 2026, 19:58 |
1025
0

МАРКЕВИЧ: «Дай Бог, чтобы он вернулся. Он не помешает сборной Украины»

Тренер оценил шансы Михаила Мудрика вернуться в расположение национальной сборной Украины

05 августа 2026, 19:58 |
1025
0
МАРКЕВИЧ: «Дай Бог, чтобы он вернулся. Он не помешает сборной Украины»
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирон Маркевич
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Легендарный украинский тренер Мирон Маркевич оценил шансы Михаила Мудрика вернуться в расположение национальной сборной Украины после дисквалификации за допинг.

– Михаил может рассчитывать на возвращение в сборную Украины уже в ближайшее время?

– Конечно, может! Все будет зависеть только от него. Посмотрим, как он будет прогрессировать, ведь Мудрик действительно многое пропустил. Сейчас основное – набрать форму.

Вернуться в национальную сборную вполне реально – у нас есть проблемы. Дай Бог, чтобы он вернулся. Не думаю, что он помешает «сине-желтым», – сказал Маркевич.

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Мирон Маркевич Михаил Мудрик сборная Украины по футболу Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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