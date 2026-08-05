МАРКЕВИЧ: «Дай Бог, чтобы он вернулся. Он не помешает сборной Украины»

Легендарный украинский тренер Мирон Маркевич оценил шансы Михаила Мудрика вернуться в расположение национальной сборной Украины после дисквалификации за допинг.

– Михаил может рассчитывать на возвращение в сборную Украины уже в ближайшее время?

– Конечно, может! Все будет зависеть только от него. Посмотрим, как он будет прогрессировать, ведь Мудрик действительно многое пропустил. Сейчас основное – набрать форму.

Вернуться в национальную сборную вполне реально – у нас есть проблемы. Дай Бог, чтобы он вернулся. Не думаю, что он помешает «сине-желтым», – сказал Маркевич.