Маркевич отреагировал на возвращение Мудрика, дав совет Михаилу

Легендарный украинский тренер Мирон Маркевич эксклюзивно для Sport.ua отреагировал на возвращение украинского вингера Михаила Мудрика, отбывшего дисквалификацию за допинг.

– Михаил Мудрик официально вернулся. Что можете сказать по этому поводу?

– Да, что здесь можно сказать... Конечно, я его поздравляю – рад за него.

– У Михаила сейчас есть перспективы закрепиться в Челси или стоит уходить в аренду?

– Откровенно говоря, не знаю. Знаю только одно – ему нужно играть. Трудно понять, будет ли он сейчас нужен Челси, будет ли он там играть после такого перерыва, но... Я думаю, ему нужно уходить в аренду и набираться игровой практики.

– Какой чемпионат больше всего подошел бы Михаилу, чтобы восстановить свои кондиции?

– Пожалуй, Испания. Где еще? Я считаю, что больше всего ему подойдет испанский чемпионат, но я не знаю, хотят ли его там видеть.

– А как насчет французской Лиги 1 и Страсбурга, считающегося «дочерним» клубом Челси?

– Чемпионат Франции ему тоже подходит. Понимаете, он много пропустил... Ему сейчас просто нужно играть – иметь игровую практику. Страсбург – далеко не последний клуб во Франции. Можно попробовать свои силы и во Франции.

– Михаил может рассчитывать на возвращение в сборную Украины уже в ближайшее время?

– Конечно, может! Все будет зависеть только от него. Посмотрим, как он будет прогрессировать, ведь Мудрик действительно многое пропустил. Сейчас основное – набрать форму. Вернуться в национальную сборную вполне реально – у нас есть проблемы. Дай Бог, чтобы он вернулся. Не думаю, что он помешает «сине-желтым», – сказал Маркевич.