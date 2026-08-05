Маркевич отреагировал на возвращение Мудрика, дав совет Михаилу
Легендарный тренер рад возвращению звездного вингера
Легендарный украинский тренер Мирон Маркевич эксклюзивно для Sport.ua отреагировал на возвращение украинского вингера Михаила Мудрика, отбывшего дисквалификацию за допинг.
– Михаил Мудрик официально вернулся. Что можете сказать по этому поводу?
– Да, что здесь можно сказать... Конечно, я его поздравляю – рад за него.
– У Михаила сейчас есть перспективы закрепиться в Челси или стоит уходить в аренду?
– Откровенно говоря, не знаю. Знаю только одно – ему нужно играть. Трудно понять, будет ли он сейчас нужен Челси, будет ли он там играть после такого перерыва, но... Я думаю, ему нужно уходить в аренду и набираться игровой практики.
– Какой чемпионат больше всего подошел бы Михаилу, чтобы восстановить свои кондиции?
– Пожалуй, Испания. Где еще? Я считаю, что больше всего ему подойдет испанский чемпионат, но я не знаю, хотят ли его там видеть.
– А как насчет французской Лиги 1 и Страсбурга, считающегося «дочерним» клубом Челси?
– Чемпионат Франции ему тоже подходит. Понимаете, он много пропустил... Ему сейчас просто нужно играть – иметь игровую практику. Страсбург – далеко не последний клуб во Франции. Можно попробовать свои силы и во Франции.
– Михаил может рассчитывать на возвращение в сборную Украины уже в ближайшее время?
– Конечно, может! Все будет зависеть только от него. Посмотрим, как он будет прогрессировать, ведь Мудрик действительно многое пропустил. Сейчас основное – набрать форму. Вернуться в национальную сборную вполне реально – у нас есть проблемы. Дай Бог, чтобы он вернулся. Не думаю, что он помешает «сине-желтым», – сказал Маркевич.
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