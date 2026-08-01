Определился следующий шаг Мудрика после снятия дисквалификации
Михаил прибыл к команде вместе с Уэлбеком
Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик присоединился к команде.
По информации британских СМИ, 25-летний футболист прибыл в Гонконг в понедельник – более чем за 48 часов до товарищеского матча лондонского клуба против туринского «Ювентуса», который состоится в среду на стадионе Kai Tak.
Вместе с Мудриком в расположение «синих» также должен прибыть новичок команды Дэнни Уэлбек. Английский нападающий присоединится к партнерам после того, как «Челси» достиг договоренности с «Брайтоном» о его переходе.
Mudryk dijadwalkan tiba di Hong Kong pada hari Senin, tepatnya lebih dari 48 jam sebelum laga pramusim Chelsea melawan Juventus pada Rabu malam di Stadion Kai Tak.— True Blues Indo (@TruebluesIndo) August 3, 2026
Pemain baru Danny Welbeck juga dijadwalkan tiba di Hong Kong untuk bertemu rekan-rekan setimnya setelah Chelsea… pic.twitter.com/jgFJCHny3f
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