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  4. Определился следующий шаг Мудрика после снятия дисквалификации
Англия
04 августа 2026, 00:22 |
322
0

Определился следующий шаг Мудрика после снятия дисквалификации

Михаил прибыл к команде вместе с Уэлбеком

04 августа 2026, 00:22 |
322
0
Определился следующий шаг Мудрика после снятия дисквалификации
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик
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Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик присоединился к команде.

По информации британских СМИ, 25-летний футболист прибыл в Гонконг в понедельник – более чем за 48 часов до товарищеского матча лондонского клуба против туринского «Ювентуса», который состоится в среду на стадионе Kai Tak.

Вместе с Мудриком в расположение «синих» также должен прибыть новичок команды Дэнни Уэлбек. Английский нападающий присоединится к партнерам после того, как «Челси» достиг договоренности с «Брайтоном» о его переходе.

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Михаил Мудрик чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси Дэнни Уэлбек
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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