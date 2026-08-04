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  4. Инфантино готовит кризисное совещание ФИФА в Марокко
Чемпионат мира
04 августа 2026, 22:57 |
425
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Инфантино готовит кризисное совещание ФИФА в Марокко

Джанни Инфантино собирает руководителей ФИФА

04 августа 2026, 22:57 |
425
0
Инфантино готовит кризисное совещание ФИФА в Марокко
Getty Images/Global Images Ukraine. Венгер и Инфантино
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Находящийся под давлением президент ФИФА Джанни Инфантино проведет кризисное совещание с высокопоставленными сотрудниками в Марокко в среду.

Руководителей ФИФА попросили присутствовать на встрече в Рабате после того, как давление на швейцарца усилилось во вторник, поскольку:

– Арсен Венгер, заместитель Инфантино, раскритиковал его планы по привлечению частных инвестиций в чемпионат мира;

– Иордания обвинила ФИФА в «шантаже» по поводу денег, выделенных на чемпионат мира, в обмен на поддержку Инфантино;

– Бывший президент ФИФА Зепп Блаттер поддержал Лизу Клавенесс в качестве замены Инфантино.

Ранее Инфантино вынужден был отказаться от передачи прав на чемпионат мира частным инвесторам.

По теме:
Война ФИФА против УЕФА. Идея продажи ЧМ вызвала большой скандал в футболе
В Иордании заявили о шантаже со стороны ФИФА
Источник: ФИФА приостановила проект клубного чемпионата мира
Джанни Инфантино ФИФА
Руслан Полищук Источник: Sky Sports
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