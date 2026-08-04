Инфантино готовит кризисное совещание ФИФА в Марокко

Находящийся под давлением президент ФИФА Джанни Инфантино проведет кризисное совещание с высокопоставленными сотрудниками в Марокко в среду.

Руководителей ФИФА попросили присутствовать на встрече в Рабате после того, как давление на швейцарца усилилось во вторник, поскольку:

– Арсен Венгер, заместитель Инфантино, раскритиковал его планы по привлечению частных инвестиций в чемпионат мира;

– Иордания обвинила ФИФА в «шантаже» по поводу денег, выделенных на чемпионат мира, в обмен на поддержку Инфантино;

– Бывший президент ФИФА Зепп Блаттер поддержал Лизу Клавенесс в качестве замены Инфантино.

Ранее Инфантино вынужден был отказаться от передачи прав на чемпионат мира частным инвесторам.