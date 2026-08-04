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Лига Европы
КуПС
06.08.2026 18:00 - : -
Университатя Крайова
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Лига Европы
04 августа 2026, 21:14 | Обновлено 04 августа 2026, 21:27
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КуПС – Университатя Крайова. Прогноз и анонс на матч квалификации ЛЕ

Матч начнется 6 августа в 18:00 по Киеву

04 августа 2026, 21:14 | Обновлено 04 августа 2026, 21:27
20
0
КуПС – Университатя Крайова. Прогноз и анонс на матч квалификации ЛЕ
КуПС
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В четверг, 6 августа, состоится первый поединок 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между «КуПСом» и «Университатя Крайова». По киевскому времени игра начнется в 18:00.

КуПС

Для действующих чемпионов Финляндии текущий сезон также проходит неплохо. По итогам 18 туров национальной лиги на балансе «КуПСа» есть 39 очков, благодаря которым он находится на 1-м месте турнирной таблицы. Расстояние от ближайшего конкурента, «Интера Турку», на данный момент составляет 5 зачетных пунктов.

В Кубке Финляндии команде не повезло – она вылетела еще в четвертьфинале после поражения против «ВПС» в серии пенальти. В квалификацию Лиги Европы финны попали после поражения против азербайджанского «Сабаха» во 2-м раунде отбора Лиги чемпионов.

Университатя Крайова

Чемпионы Румынии также начали сезон уверенно. За 3 тура нового розыгрыша Суперлиги «Университате» удалось набрать 6 очков, благодаря которым она пока находится на 3-й строчке турнирной таблицы. Кроме этого коллектив одержал победу в Суперкубке страны, одержав тезок из Клужа в серии пенальти.

В 1-м квалификационном раунде Лиги чемпионов румыны с общим счетом 5:1 уничтожили белорусский «Витебск», а во 2-м со счетом 2:3 проиграли болгарскому «Левски» и вылетели в Лигу Европы.

Личные встречи

Коллективы еще ни разу не играли между собой в официальных играх.

Прогноз

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 3.72 для "КуПСа" и 1.96 для «Университати». А какой прогноз выбрать — решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Прогноз Sport.ua
КуПС
6 августа 2026 -
18:00
Университатя Крайова
Обе забьют 1.77 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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КуПС Университатя Крайова прогнозы прогнозы на футбол Лига Европы
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
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