В четверг, 6 августа, состоится первый поединок 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между «КуПСом» и «Университатя Крайова». По киевскому времени игра начнется в 18:00.



КуПС



Для действующих чемпионов Финляндии текущий сезон также проходит неплохо. По итогам 18 туров национальной лиги на балансе «КуПСа» есть 39 очков, благодаря которым он находится на 1-м месте турнирной таблицы. Расстояние от ближайшего конкурента, «Интера Турку», на данный момент составляет 5 зачетных пунктов.



В Кубке Финляндии команде не повезло – она вылетела еще в четвертьфинале после поражения против «ВПС» в серии пенальти. В квалификацию Лиги Европы финны попали после поражения против азербайджанского «Сабаха» во 2-м раунде отбора Лиги чемпионов.



Университатя Крайова



Чемпионы Румынии также начали сезон уверенно. За 3 тура нового розыгрыша Суперлиги «Университате» удалось набрать 6 очков, благодаря которым она пока находится на 3-й строчке турнирной таблицы. Кроме этого коллектив одержал победу в Суперкубке страны, одержав тезок из Клужа в серии пенальти.



В 1-м квалификационном раунде Лиги чемпионов румыны с общим счетом 5:1 уничтожили белорусский «Витебск», а во 2-м со счетом 2:3 проиграли болгарскому «Левски» и вылетели в Лигу Европы.



Личные встречи



Коллективы еще ни разу не играли между собой в официальных играх.



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