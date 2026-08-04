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  4. Забили 8 голов. Шахтер с яркой победы открыл чемпионат U-21
Украина. Премьер лига
04 августа 2026, 15:55 | Обновлено 04 августа 2026, 16:12
472
0

Забили 8 голов. Шахтер с яркой победы открыл чемпионат U-21

Разгромили Кудровку

04 августа 2026, 15:55 | Обновлено 04 августа 2026, 16:12
472
0
Забили 8 голов. Шахтер с яркой победы открыл чемпионат U-21
ФК Шахтер
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Шахтер стартовал в молодежном чемпионате Украины U-21, который после перерыва вернулся в список официальных турниров.

Команда Алексея Белика разгромила Кудровку со счетом 8:0 и возглавила таблиц за счет разницы голов. По три очка набрали Карпаты, Колос, Эпицентр, Динамо, Черноморец и Харьков.

Динамо Киев выиграло у Левого Берега 3:2.

Молодежный чемпионат Украины U-21

Шахтер – Кудровка 8:0
Голы: Петрук (2), Зубрий, Гармаш, Тютюнов, Балакай, Твердохлеб, Дериконь

Шахтер (стартовый состав): Баглай, Решетников, Гарабажий, Вергун, Стрельчук, Давиденко, Балакай, Тютюнов, Зубрий, Петрук, Гармаш

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Шахтер Донецк Шахтер Донецк U-21 Кудровка чемпионат Украины по футболу U-21
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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