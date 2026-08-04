Забили 8 голов. Шахтер с яркой победы открыл чемпионат U-21
Разгромили Кудровку
Шахтер стартовал в молодежном чемпионате Украины U-21, который после перерыва вернулся в список официальных турниров.
Команда Алексея Белика разгромила Кудровку со счетом 8:0 и возглавила таблиц за счет разницы голов. По три очка набрали Карпаты, Колос, Эпицентр, Динамо, Черноморец и Харьков.
Динамо Киев выиграло у Левого Берега 3:2.
Молодежный чемпионат Украины U-21
Шахтер – Кудровка 8:0
Голы: Петрук (2), Зубрий, Гармаш, Тютюнов, Балакай, Твердохлеб, Дериконь
Шахтер (стартовый состав): Баглай, Решетников, Гарабажий, Вергун, Стрельчук, Давиденко, Балакай, Тютюнов, Зубрий, Петрук, Гармаш
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