Забили 8 голов. Шахтер с яркой победы открыл чемпионат U-21

Шахтер стартовал в молодежном чемпионате Украины U-21, который после перерыва вернулся в список официальных турниров.

Команда Алексея Белика разгромила Кудровку со счетом 8:0 и возглавила таблиц за счет разницы голов. По три очка набрали Карпаты, Колос, Эпицентр, Динамо, Черноморец и Харьков.

Динамо Киев выиграло у Левого Берега 3:2.

Молодежный чемпионат Украины U-21

Шахтер – Кудровка 8:0

Голы: Петрук (2), Зубрий, Гармаш, Тютюнов, Балакай, Твердохлеб, Дериконь

Шахтер (стартовый состав): Баглай, Решетников, Гарабажий, Вергун, Стрельчук, Давиденко, Балакай, Тютюнов, Зубрий, Петрук, Гармаш