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  4. Супряга на поле. Динамо U-21 сыграло первый матч сезона
Украина. Премьер лига
01 августа 2026, 15:59 | Обновлено 01 августа 2026, 16:13
2315
0

Супряга на поле. Динамо U-21 сыграло первый матч сезона

Молодежная команда киевлян обыграла Левый Берег

01 августа 2026, 15:59 | Обновлено 01 августа 2026, 16:13
2315
0
Супряга на поле. Динамо U-21 сыграло первый матч сезона
ФК Динамо Киев
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С нынешнего сезона вернулся молодежный чемпионат Украины U-21, а Динамо в первом туре сумело обыграть Левый Берег со счетом 3:2 благодаря дублю Люсина и голу Бекерского.

Интересно, что 60 минут отыграл нападающий Владислав Супряга, который летом вернулся в команду, однако не входит в планы тренера Динамо Игоря Костюка.

Украинская Премьер-Лига-2, 1-й тур

Динамо U21 – Левый Берег U21 3:2
Голы: Бекерский (41), Люсин (65, 77) – Гереш (57), Пасичный (84)

Динамо: 25. Манько, 3. Дехтярь, 6. Иваськив, 4. Огородник, 14. Гусев (2. Рыбак, 60), 10. Пашко (20. Федоренко, 60), 18. Озимай (к), 8. Люсин, 7. Андрейко (13. Романюк, 90+1), 21. Бекерский (11. Губенко, 73), 24. Супряга (9. Лобко, 60)

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Динамо Киев Динамо Киев U-21 Левый Берег чемпионат Украины по футболу U-21
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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