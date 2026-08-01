Супряга на поле. Динамо U-21 сыграло первый матч сезона

С нынешнего сезона вернулся молодежный чемпионат Украины U-21, а Динамо в первом туре сумело обыграть Левый Берег со счетом 3:2 благодаря дублю Люсина и голу Бекерского.

Интересно, что 60 минут отыграл нападающий Владислав Супряга, который летом вернулся в команду, однако не входит в планы тренера Динамо Игоря Костюка.

Украинская Премьер-Лига-2, 1-й тур

Динамо U21 – Левый Берег U21 3:2

Голы: Бекерский (41), Люсин (65, 77) – Гереш (57), Пасичный (84)

Динамо: 25. Манько, 3. Дехтярь, 6. Иваськив, 4. Огородник, 14. Гусев (2. Рыбак, 60), 10. Пашко (20. Федоренко, 60), 18. Озимай (к), 8. Люсин, 7. Андрейко (13. Романюк, 90+1), 21. Бекерский (11. Губенко, 73), 24. Супряга (9. Лобко, 60)