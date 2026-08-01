Супряга на поле. Динамо U-21 сыграло первый матч сезона
Молодежная команда киевлян обыграла Левый Берег
С нынешнего сезона вернулся молодежный чемпионат Украины U-21, а Динамо в первом туре сумело обыграть Левый Берег со счетом 3:2 благодаря дублю Люсина и голу Бекерского.
Интересно, что 60 минут отыграл нападающий Владислав Супряга, который летом вернулся в команду, однако не входит в планы тренера Динамо Игоря Костюка.
Украинская Премьер-Лига-2, 1-й тур
Динамо U21 – Левый Берег U21 3:2
Голы: Бекерский (41), Люсин (65, 77) – Гереш (57), Пасичный (84)
Динамо: 25. Манько, 3. Дехтярь, 6. Иваськив, 4. Огородник, 14. Гусев (2. Рыбак, 60), 10. Пашко (20. Федоренко, 60), 18. Озимай (к), 8. Люсин, 7. Андрейко (13. Романюк, 90+1), 21. Бекерский (11. Губенко, 73), 24. Супряга (9. Лобко, 60)
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