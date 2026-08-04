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  4. Для Забарного нашли новый клуб. ПСЖ принял решение
Англия
04 августа 2026, 07:02 |
4206
0

Для Забарного нашли новый клуб. ПСЖ принял решение

Представители игрока провели переговоры с «Ливерпулем», а «ПСЖ» хочет 57 млн фунтов

04 августа 2026, 07:02 |
4206
0
Для Забарного нашли новый клуб. ПСЖ принял решение
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный
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Английский «Ливерпуль» продолжает рассматривать вариант подписания украинского защитника Ильи Забарного.

По информации DaveOCKOP.com, представители 23-летнего футболиста «ПСЖ» в последние дни вновь контактировали с мерсисайдским клубом по поводу возможного перехода.

Как сообщается, ранее окружение Забарного уже предлагало кандидатуру украинца «Ливерпулю». Это произошло во время переговоров клуба с представителями полузащитника Кертиса Джонса, когда стороны обсуждали будущее англичанина.

Забарный остается одним из вариантов для усиления обороны команды Андони Ираолы. В прошлом сезоне украинец был стабильным игроком основного состава «ПСЖ» в чемпионате Франции, проведя 26 матчей из 28 возможных в Лиге 1. В то же время в Лиге чемпионов защитнику доверяли меньше — он сыграл лишь семь матчей и не выходил в стартовом составе в матчах плей-офф.

В то же время «ПСЖ» вряд ли согласится на дешевую продажу Забарного. Парижский клуб потратил на его переход из «Борнмута» около 57 миллионов фунтов и стремится вернуть вложенные средства или получить выгодное предложение.

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Ливерпуль трансферы ПСЖ трансферы АПЛ трансферы Лиги 1 Илья Забарный
Дмитрий Олийченко Источник: DaveOCKOP
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