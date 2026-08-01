Илья Забарный отправится в Испанию

Украинский защитник Илья Забарный получил шанс пополнить коллекцию титулов в составе «ПСЖ» и отправится на матч в Испанию.

Французский гранд «Пари Сен-Жермен» проведет еще один контрольный матч в межсезонье, в котором встретится с испанской «Мальоркой» в рамках 48-го розыгрыша Trofeu Ciutat de Palma.

Матч состоится 5 августа на стадионе «Мальорка», а стартовый свисток прозвучит в 20:00 по местному времени. Приглашение «ПСЖ» стало возможным благодаря договоренностям между клубами, достигнутым во время трансфера Ли Кан Ина в парижский гранд.