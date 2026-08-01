Илья Забарный отправится в Испанию
Украинец вместе с «ПСЖ» сыграет товарищеский матч против «Мальорки»
Украинский защитник Илья Забарный получил шанс пополнить коллекцию титулов в составе «ПСЖ» и отправится на матч в Испанию.
Французский гранд «Пари Сен-Жермен» проведет еще один контрольный матч в межсезонье, в котором встретится с испанской «Мальоркой» в рамках 48-го розыгрыша Trofeu Ciutat de Palma.
Матч состоится 5 августа на стадионе «Мальорка», а стартовый свисток прозвучит в 20:00 по местному времени. Приглашение «ПСЖ» стало возможным благодаря договоренностям между клубами, достигнутым во время трансфера Ли Кан Ина в парижский гранд.
El Paris Saint Germain, rival de lujo en el 48º del Trofeu Ciutat de Palma ❤️🖤— RCD Mallorca (@RCD_Mallorca) June 26, 2026
El partido se disputará el próximo 5 de agosto, a las 20 horas, en el Estadi Mallorca Son Moix
🔗 https://t.co/vzhGKZGLD1 pic.twitter.com/jxnPXbWP2x
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