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Франция
01 августа 2026, 23:28 |
672
0

Илья Забарный отправится в Испанию

Украинец вместе с «ПСЖ» сыграет товарищеский матч против «Мальорки»

01 августа 2026, 23:28 |
672
0
Илья Забарный отправится в Испанию
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный
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Украинский защитник Илья Забарный получил шанс пополнить коллекцию титулов в составе «ПСЖ» и отправится на матч в Испанию.

Французский гранд «Пари Сен-Жермен» проведет еще один контрольный матч в межсезонье, в котором встретится с испанской «Мальоркой» в рамках 48-го розыгрыша Trofeu Ciutat de Palma.

Матч состоится 5 августа на стадионе «Мальорка», а стартовый свисток прозвучит в 20:00 по местному времени. Приглашение «ПСЖ» стало возможным благодаря договоренностям между клубами, достигнутым во время трансфера Ли Кан Ина в парижский гранд.

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Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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