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Англия
26 июня 2026, 22:22 | Обновлено 26 июня 2026, 22:28
2097
0

ПСЖ принял решение по Забарному. Громкий трансфер за 90 млн евро

Парижане хотят заменить украинца на Ромеро

26 июня 2026, 22:22 | Обновлено 26 июня 2026, 22:28
2097
0
ПСЖ принял решение по Забарному. Громкий трансфер за 90 млн евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристиан Ромеро
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Французский ПСЖ продолжает работать над усилением центра обороны и решил приобрести защитника «Тоттенхэма» Кристиана Ромеро.

По информации источника, лондонский клуб оценивает 27-летнего чемпиона мира в составе сборной Аргентины в 80-90 миллионов евро. Отмечается, что Ромеро должен заменить в составе парижан Илью Забарного.

На Ромеро также претендуют мадридский «Реал», «Барселона» и «Атлетико». В прошлом сезоне защитник сборной Аргентины провел в чемпионате Англии по футболу 23 матча, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.

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Кристиан Ромеро трансферы Лиги 1 трансферы АПЛ ПСЖ Тоттенхэм Илья Забарный
Дмитрий Олийченко Источник: Sport.fr
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