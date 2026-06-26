ПСЖ принял решение по Забарному. Громкий трансфер за 90 млн евро

Французский ПСЖ продолжает работать над усилением центра обороны и решил приобрести защитника «Тоттенхэма» Кристиана Ромеро.

По информации источника, лондонский клуб оценивает 27-летнего чемпиона мира в составе сборной Аргентины в 80-90 миллионов евро. Отмечается, что Ромеро должен заменить в составе парижан Илью Забарного.

На Ромеро также претендуют мадридский «Реал», «Барселона» и «Атлетико». В прошлом сезоне защитник сборной Аргентины провел в чемпионате Англии по футболу 23 матча, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.