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  4. ПСЖ нашёл новый клуб для Забарного и расставил приоритеты
Франция
21 июня 2026, 21:02 |
4906
7

ПСЖ нашёл новый клуб для Забарного и расставил приоритеты

Парижане уже ищут нового игрока

21 июня 2026, 21:02 |
4906
7 Comments
ПСЖ нашёл новый клуб для Забарного и расставил приоритеты
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный
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Будущее украинского защитника Ильи Забарного в ПСЖ оказалось под вопросом.

По информации французских СМИ, посредники предложили кандидатуру украинца «Ливерпулю».

Сообщается, что Забарный не полностью адаптировался к жизни в Париже, а руководство ПСЖ не исключает вариант с трансфером в случае получения предложения, которое позволит компенсировать расходы на его приобретение.

В то же время ПСЖ работает над подписанием нового универсального защитника, способного действовать как в центре обороны, так и на правом фланге.

В прошлом сезоне Забарный сыграл 37 матчей, в которых забил один гол. Илья вместе с парижанами выиграл Лигу 1 и Лигу чемпионов.

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Илья Забарный трансферы Лиги 1 трансферы ПСЖ трансферы АПЛ Ливерпуль
Дмитрий Олийченко Источник: VIPSG.fr
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Комментарии 7
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для нас Забарный будет интересен как в ПСЖ, так и в Ливере
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+6
А скільки зараз часу дається на адаптацію? Чи він зразу має показувати результат опинившись в іншій команді? В контракті прописаний час на адаптацію, на кількість результативних дій і все таке? Є питання
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+2
неділя три тому ця "новина" тут вже була.
Авт0р двічі в місяць нам нагадує.
Дякуємо ... ))
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0
Почалось 😁
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0
Показать Скрыть 1 ответ
Кому он нужен в Ливерпуле? Попали лягушатники на деньги и придется тянуть лямку!
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0
Вже була ця новина... А Лівер - теж непогано
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0
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