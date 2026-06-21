ПСЖ нашёл новый клуб для Забарного и расставил приоритеты
Парижане уже ищут нового игрока
Будущее украинского защитника Ильи Забарного в ПСЖ оказалось под вопросом.
По информации французских СМИ, посредники предложили кандидатуру украинца «Ливерпулю».
Сообщается, что Забарный не полностью адаптировался к жизни в Париже, а руководство ПСЖ не исключает вариант с трансфером в случае получения предложения, которое позволит компенсировать расходы на его приобретение.
В то же время ПСЖ работает над подписанием нового универсального защитника, способного действовать как в центре обороны, так и на правом фланге.
В прошлом сезоне Забарный сыграл 37 матчей, в которых забил один гол. Илья вместе с парижанами выиграл Лигу 1 и Лигу чемпионов.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Основным голкипером команды будет Тибо Куртуа
Киевский клуб находится в поисках правого защитника
Авт0р двічі в місяць нам нагадує.
Дякуємо ... ))