ПСЖ близок к подписанию контракта со звездным бомбардиром Барселоны

ПСЖ приблизился к подписанию контракта с нападающим «Барселоны» и сборной Испании Ферраном Торресом.

Источник сообщает, что парижане хотят ускорить переговоры с каталонским клубом, чтобы завершить этот трансфер до конца текущей недели. Отмечается, что в Париже оптимистично настроены в отношении скорого заключения сделки. Условия трансфера пока не разглашаются.

Ферран Торрес выступает в составе «Барселоны» с 2022 года. В прошлом сезоне он забил 21 гол в 49 матчах. Его контракт с «сине-гранатовыми» действует до июня 2027 года. Трансферная стоимость, согласно данным портала Transfermarkt, оценивается в 55 миллионов евро.