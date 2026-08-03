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Франция
03 августа 2026, 21:27 | Обновлено 03 августа 2026, 21:28
664
0

ПСЖ близок к подписанию контракта со звездным бомбардиром Барселоны

Сделка по Феррану Торресу может быть завершена до конца недели

03 августа 2026, 21:27 | Обновлено 03 августа 2026, 21:28
664
0
ПСЖ близок к подписанию контракта со звездным бомбардиром Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine. Ферран Торрес
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ПСЖ приблизился к подписанию контракта с нападающим «Барселоны» и сборной Испании Ферраном Торресом.

Источник сообщает, что парижане хотят ускорить переговоры с каталонским клубом, чтобы завершить этот трансфер до конца текущей недели. Отмечается, что в Париже оптимистично настроены в отношении скорого заключения сделки. Условия трансфера пока не разглашаются.

Ферран Торрес выступает в составе «Барселоны» с 2022 года. В прошлом сезоне он забил 21 гол в 49 матчах. Его контракт с «сине-гранатовыми» действует до июня 2027 года. Трансферная стоимость, согласно данным портала Transfermarkt, оценивается в 55 миллионов евро.

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Ферран Торрес Барселона чемпионат Испании по футболу чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) ПСЖ
Андрей Плыгун Источник: X (Twitter)
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