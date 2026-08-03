Испания03 августа 2026, 21:15 |
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Осталось несколько дней. Барселона близка к возвращению звездного защитника
Жоау Канселу через несколько дней вновь станет игроком каталонского клуба
03 августа 2026, 21:15 |
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«Барселона» близка к завершению трансфера 32-летнего защитника сборной Португалии Жоау Канселу.
Сообщается, что каталонцам почти удалось договориться с саудовским «Аль-Хилялем» об условиях перехода португальца. Сумма трансфера составит 10 миллионов евро. Ожидается, что сделка будет заключена в ближайшие дни.
Канселу уже выступал в составе «блаугранас» на правах аренды в сезонах 2023/24 и 2025/26. Всего за «Барселону» Жоау успел сыграть 65 матчей, в которых он забил 6 голов.
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