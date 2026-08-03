Осталось несколько дней. Барселона близка к возвращению звездного защитника

«Барселона» близка к завершению трансфера 32-летнего защитника сборной Португалии Жоау Канселу.

Сообщается, что каталонцам почти удалось договориться с саудовским «Аль-Хилялем» об условиях перехода португальца. Сумма трансфера составит 10 миллионов евро. Ожидается, что сделка будет заключена в ближайшие дни.

Канселу уже выступал в составе «блаугранас» на правах аренды в сезонах 2023/24 и 2025/26. Всего за «Барселону» Жоау успел сыграть 65 матчей, в которых он забил 6 голов.