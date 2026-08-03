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  4. Осталось несколько дней. Барселона близка к возвращению звездного защитника
Испания
03 августа 2026, 21:15 |
779
0

Осталось несколько дней. Барселона близка к возвращению звездного защитника

Жоау Канселу через несколько дней вновь станет игроком каталонского клуба

03 августа 2026, 21:15 |
779
0
Осталось несколько дней. Барселона близка к возвращению звездного защитника
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоау Канселу
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«Барселона» близка к завершению трансфера 32-летнего защитника сборной Португалии Жоау Канселу.

Сообщается, что каталонцам почти удалось договориться с саудовским «Аль-Хилялем» об условиях перехода португальца. Сумма трансфера составит 10 миллионов евро. Ожидается, что сделка будет заключена в ближайшие дни.

Канселу уже выступал в составе «блаугранас» на правах аренды в сезонах 2023/24 и 2025/26. Всего за «Барселону» Жоау успел сыграть 65 матчей, в которых он забил 6 голов.

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Жоау Канселу Барселона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Аль-Хиляль чемпионат Саудовской Аравии по футболу трансферы
Андрей Плыгун Источник: X (Twitter)
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