Алексей Гуцуляк не спешит подписывать контракт с новым клубом

Вингер сборной Украины и бывший футболист житомирского «Полесья» Алексей Гуцуляк продолжает находиться в статусе свободного агента после того, как покинул «волков».

Известный украинский журналист Игорь Цыганык сообщил, что 28-летний футболист не спешит подписывать контракт с новым клубом, так как может это сделать даже после старта сезона:

«Гуцуляк продолжает находиться в поиске новой команды и решения этого вопроса пока нет. До окончания трансферного окна еще достаточно времени, а он имеет статус свободного агента и имеет возможность подписать контракт после закрытия этого окна.

Алексею нет смысла торопиться с точки зрения возможности получения привлекательного финансового варианта, но с точки зрения поддержания формы это огромная проблема», – уверен журналист.

Гуцуляк выступал за «Полесье» с июля 2024 года и провел в футболке «волков» 65 матчей, забив 21 гол и отдав 11 результативных передач. Трансферная стоимость игрока составляет 3,5 миллиона евро.