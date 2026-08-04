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Украина. Премьер лига
04 августа 2026, 18:27 | Обновлено 04 августа 2026, 18:42
644
0

Алексей Гуцуляк не спешит подписывать контракт с новым клубом

Вингер сборной Украины продолжает искать привлекательные финансовые варианты

04 августа 2026, 18:27 | Обновлено 04 августа 2026, 18:42
644
0
Алексей Гуцуляк не спешит подписывать контракт с новым клубом
ФК Полесье Житомир. Алексей Гуцуляк
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Вингер сборной Украины и бывший футболист житомирского «Полесья» Алексей Гуцуляк продолжает находиться в статусе свободного агента после того, как покинул «волков».

Известный украинский журналист Игорь Цыганык сообщил, что 28-летний футболист не спешит подписывать контракт с новым клубом, так как может это сделать даже после старта сезона:

«Гуцуляк продолжает находиться в поиске новой команды и решения этого вопроса пока нет. До окончания трансферного окна еще достаточно времени, а он имеет статус свободного агента и имеет возможность подписать контракт после закрытия этого окна.

Алексею нет смысла торопиться с точки зрения возможности получения привлекательного финансового варианта, но с точки зрения поддержания формы это огромная проблема», – уверен журналист.

Гуцуляк выступал за «Полесье» с июля 2024 года и провел в футболке «волков» 65 матчей, забив 21 гол и отдав 11 результативных передач. Трансферная стоимость игрока составляет 3,5 миллиона евро.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Алексей Гуцуляк Игорь Цыганык свободный агент
Николай Тытюк Источник: Игорь Цыганык
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